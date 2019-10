Se pare că Matthew Perry, „sufletul” serialului, „Chandler Bing”, a refuzat să filmeze un episod cu tentă gay, scrie mirror.co.uk.



În cartea sa, „Generation Friends: An Inside Look At The Show That Defined a Television Era”, Saul Austerlitz scrie că Matthew a refuzat ca personajul lui, Chandler Bing, să meargă într-un bar pentru gay, de teamă ca nu cumva povestea să pară insensibilă şi vulgară.



Matthew, care are acum 50 de ani, l-a interpretat pe popularul „Chandler Bing” în sitcom-ul unei generaţii, timp de 10 ani, între 1994 şi 2004.



Scenaristul a dezvăluit că povestea LGBT din „Friends” presupunea ca Bing să meargă într-un bar pentru homosexuali, deoarece acolo se servea cel mai bun preparat cu ton.



Saul a precizat că Matthew a refuzat imediat propunerea. „Perry a zis NU şi povestea a fost abandonată”.



Fanii „Friends” îşi aduc aminte, probabil, de relaţia ciudată dintre Chandler şi tatăl lui transsexual, interpretat de celebra Kathleen Turner.



Un alt episod „aruncat la gunoi” a fost cel în care „Rachel” (Jennifer Aniston) s-ar fi mutat cu barista de la cafenea, „Gunther” (James Michael Tyler).