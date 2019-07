După o noapte de distracţii petrecut în oraş, femeia a chemat o maşină Uber pentru a o duce acasă alături de iubitul ei. Însă, în timpul cursei, acesta a scăpat o pungă cu bomboane Skittles pe bancheta din spate a maşinii.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a făcut publică „păţania”, pe Twitter, postând screenshoturi cu mailurile primite de la reprezentanţii aplicaţiei.

Aceştia i-au explicat că factura o costă 80 de lire şi au trimis ataşat şi o poză cu „dezastrul”. Însă, dacă se face calculul, ar rezulta că îndepărtarea fiecărei bomboane în parte a costat 4 lire.

Can’t believe I’ve had an £80 charge from @Uber for ‘the severity’ of some spilt skittles 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/MKHnx1Pemi