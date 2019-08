Cuplul din Manchester, Marea Britanie, şi-a rezervat camera de hotel prin intermediul agenţie TUI şi a fost încântat să plătească 1.480 lire sterline pentru a se asigura că vacanţa va fi cât se poate de relaxantă.

Dar încântarea celor doi s-a diminuat pe măsură ce săptămâna a continuat, deoarece li s-a oferit o cameră murdară, mâncare grasă şi prosoape mudare de rahat.

Disperată şi sătulă de situaţie, Cheryl a încercat să schimbe camera, dar i s-a râs în faţă şi i s-a spus că o altă cameră liberă nu poate apărea ca prin magie.

„A fost dezgustător. Am rezervat o cameră la Hotelul Ramada pentru că părea pe site un hotel de cinci stele foarte frumos. Dar când am ajuns, hotelul a fost drăguţ, dar toate celelalte lucruri erau mizerabile ... era dezgustător. Am mai fost în vacanţe de cinci stele înainte şi m-am aşteptat din nou la aceleaşi condiţii, dar ce s-a întâmplat a fost departe de asta. De îndată ce am ajuns acolo am fost nemulţumiţi, era destul de târziu, dar tot am putut vedea că este mizerie. Dacă te uitai în mare, ai fi crezut că este totul în regulă, dar când te uitai mai de aproape, era dezgustător. Ne-am lăsat bagajele în cameră şi am încercat să vorbim cu un recepţionist de acolo care ne-a informat că nu se poate face nimic, întrucât hotelul era rezervat complet şi nu aveam cum să ne mutăm în altă cameră. Gary a spus că ar trebui să bem ceva şi să rezolvăm situaţia dimineaţa următoare, aşa că am făcut asta, dar a doua zi am avut aceeaşi problemă, aşa că am decis să vorbim cu un reprezentant TUI,” a povestit femeia despre experienţa neplăcută pentru Daily Star.

„Lucrurile nu au mers bine - la început nu l-am putut găsi, dar ni s-a dat numărul lui de telefon şi am încercat să-l sunăm. Sunam şi sunam, dar nu l-am putut contacta până când nu l-am văzut într-un colţ. M-am dus până la el şi l-am întrebat de ce nu-mi răspunde la telefon - mi-a spus că avea o întâlnire de afaceri, dar cu nu ăsta este motivul, ci faptul că deja întârziase. I-am spus că trebuie să-i vorbesc despre starea camerei şi ne-a trimis la managerul care se ocupa de reclamaţii care a început să râdă. L-am rugat să nu facă asta, pentru că lucrurile erau în mod evident îngrozitoare şi el a scos un iPad şi ne-a spus că ne uităm la toţi oamenii care depuseseră plângeri înaintea noastră - erau 5 sau 6 persoane. Era evident că nu era nimic disponibil şi nu putea face nimic, dar era atât de nepoliticos cu mine, mi s-a părut inacceptabil, dar m-am gândit, fie ne place, fie plecăm”, a continuat aceasta.

În încercarea de a profita la maxim de vacanţă, Cheryl şi Gary au încercat să uite de starea camerei în care stăteau.

Dar lucrurile s-au înrăutăţit atunci când cuplul a luat cina într-o seară iar mâncarea era foarte grasă.

„Mâncarea a fost îngrozitoare - în general era foarte grasă şi aproape rece. Mâncarea era plină de grăsime, iar mare parte din ea era necomestibilă. Părea, de asemenea, că şi personalul era nemulţumit şi arăta foarte posac”, a relatat Cheryl.

Ulterior, femeia, în vârstă de 50 de ani, şi partenerul ei au fost din nou scârbiţi după ce cameristele le-au pus prosoape murdare de rahat.

De asemenea, cei doi susţin faptul că piscina nu a fost curăţată cât timp au fost ei în vacanţă deoarece bărbatul îşi pierduse inelul în apă şi ceruseră personalului de la hotel să îi anunţe când va fi curăţată pentru a-l recupera.

Foto: Captură Daily Star