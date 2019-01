Edvin Marton a pregătit un repertoriu vast, cu reinterpretări ale celor mai cunoscute piese ale unor artişti clasici, ca Antonio Vivaldi, dar şi hituri rock, precum cele ale trupei Metallica.

Biletele, disponibile în reţeaua iabilet, au preţuri promoţionale (early bird) cuprinse între 40 de lei şi 240 de lei.

În concertul de la Sala Palatului artistul va cânta la faimoasa sa vioară Stradivarius Ex Auer, evaluată la 7 milioane de dolari. Vioara este păzită în permanenţă de cel puţin două gărzi de corp valorii sale.

Muzicianul s-a născut într-o familie cu înclinaţii muzicale şi a început să ia lecţii de vioară de la vârsta de 5 ani, iar la 8 ani a fost admis la Şcoala de muzică Ceaikovski din Moscova, una dintre instituţiile dedicate celor mai talentaţi muzicieni.

A susţinut primul concert important la vârsta de 12 ani, împreună cu Orchestra Simfonică din Moscova.

La 17 ani a început studiile la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta, iar în 1993 a reuşit să devină tânărul solist al National Philharmonic Concert Agency din Ungaria.

Acesta a câştigat un premiu Emmy pentru cea mai bună compoziţie originală şi a ajuns să fie celebru pe plan internaţional celebritatea după colaborarea cu patinatorul rus Evgeni Plushenko şi după câştigarea concursului Eurovision în anul 2008, alături de Dima Bilan.

2018 a fost un an bun pentru Edvin Marton care a fost invitat să participe în calitate de jurat la cea de-a 18-a ediţie a festivalului Cerbul de Aur de la Braşov.

Trupa Bullet For My Valentine revine la Bucureşti. Cât costă biletele?

Trupa galeză Bullet For My Valentine revine la Bucureşti, într-un concert care va avea loc pe 8 aprilie, la Arenele Romane (cort încălzit), iar biletele vor fi puse în vânzare de vineri, la ora 10.00.

Biletele vor fi puse în vânzare în reţeaua iabilet, la preţuri promoţionale de 145 de lei şi 185 de lei. Ulterior, preţurile biletelor vor creşte.

Trupa Bullet For My Valentine a fost înfiinţată în 1998, în orăşelul Bridgend din Ţara Galilor, sub numele iniţial de Jeff Killed Jack. După câţiva ani în care a cântat cover-uri heavy metal şi grunge, formaţia şi-a schimbat numele şi - cel mai important - a reuşit să obţină un contract cu Sony BMG. Acum, trupa este compusă din Matthew "Matt" Tuck (solist vocal, chitară ritmică), Michael "Padge" Paget (chitară, voce), Jamie Mathias (chitară bass, voce) şi Jason Bowld (tobe). Trupa galeză a reuşit să vândă peste 10 milioane de discuri.

Primul album de studio al formaţiei, intitulat "The Poison", a fost lansat în octombrie 2005 şi a adus trupei mai multe premii: pentru Best Newcomer, la Welsh Music Award, Best British Band, oferit de celebra revistă Metal Hammer, respectiv Best British Newcomer şi Best Single (pentru "Tears Don't Fall") oferite de revista Kerrang!. Printre alte performanţe ale trupei se numără şi invitaţiile de a cânta în deschiderea mai multor concerte ale trupelor Metallica şi Guns N' Roses.

Al doilea album al trupei, intitulat "Scream Aim Fire", a fost lansat în ianuarie 2008, la doar câteva zile după lansarea single-ului omonim. Acest album a reuşit să-i lanseze pe piaţa muzicală. Despre acest material discografic, Matt susţinea că "are un tempo mult mai agresiv decât precedentul" şi "este un album intens, dar totuşi accesibil, care onorează rădăcinile noastre metal". Odată cu lansarea acestui material, turneele şi recitalurile în cadrul celor mai mari festivaluri din lume s-au ţinut lanţ pentru formaţia galeză.

Ultimul album al trupei a fost lansat în aprilie 2010, sub titlul "Fever". Materialul a fost intens promovat timp de un an, cu rezultate excelente: vânzări de peste 500.000 de exemplare la nivel mondial. Au urmat "Temper Temper" (2013), "Venom" (2015) şi "Gravity" (2018).

Bullet For My Valentine a mai concertat în România în 2013.

Foto: Hepta