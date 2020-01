Musk a distribuit melodia „Don’t Doubt Ur Vibe” în SoundCloud, vineri dimineaţa şi sute de mii de ascultători s-au grăbit să o asculte, în câteva ore, scrie independent.co.uk.



Musk a distribuit pe Twitter o imagine cu el lucrând într-un studio de înregistări, alături de câteva rime.



„Am scris versurile şi am asigurat vocea”, a declarat Musk pe Twitter.



Musk îşi aduce contribuţia cu o voce sintetizată: “Don’t doubt your vibe because it’s true. Don’t doubt your vibe because it’s you.”



Anul trecut, Musk a popularizat un cântec intitulat „RIP Harambe”, care a fost ascultat de 2,5 milioane de ori.



„Îmi place melodia, atât de simplă, dar te prinde şi te linişteşte”, l-a lăudat un utilizator pe „cântăreţul” Musk.



Alţii nu au fost la fel de indulgenţi cu Musk şi au sugerat că miliardarul ar fi trebuit să primească ajutorul iubitei sale cântăreţe, Grimes.



Nu se ştie dacă Grimes a fost implicată în producţia acestui cântec. Se zvoneşte că Elon Musk şi Grimes aşteaptă primul copil împreună, după ce artista din Canada a distribuit online poze cu burtica ei.

Don’t Doubt ur Vibehttps://t.co/5FJNJXUxW0

