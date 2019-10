„Actori din Game of Thrones, Vikingii sau Piraţii din Caraibe la Cluj-Napoca



Am avut plăcerea de a participa astăzi la Transylvania Comic Con, organizat la acest sfârşit de săptămână la sala polivalentă BTarena. În acest cadru i-am întâlnit pe Vladimir Furdik - The Night King în Urzeala Tronurilor/Game of Thrones, Rick Cosnett (The Vampire Diaries, The Flash), Kevin McNally (Piraţii din Caraibe), Manu Bennett (Spartacus, The Hobbit), David Nykl (Stargate Atlantis).



Evenimentele Comic Con au devenit un fenomen la scară globală, reunind de fiecare dată mii şi mii de pasionaţi de benzi desenate, jocuri video, filme sau seriale din universul „fantasy” şi sci-fi.



Transylvania Comic Con este primul eveniment de acest tip organizat în oraşul nostru şi îşi propune să devină un reper în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu din centrul şi estul Europei. Pe lângă întâlnirea cu personajele preferate, publicul a avut ocazia să fie alături de nume importante din industria de gaming, să testeze cele mai noi jocuri sau să ia parte la competiţii cu echipamente de ultimă generaţie”, a scris Emil Boc pe Facebook.