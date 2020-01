Clădirea din New York a fost luminată luni seară, 27 ianuarie, după ce vestea decesului fostului baschetbalist Kobe Bryant (41 de ani), dar şi a fiicei lui, Gianna Maria (13 ani), a şocat întreaga lume. Cei doi, alături de alte şapte persoane, s-au stins din viaţă după ce elicopterul privat al lui Bryant s-a lovit de nişte culmi muntoase în oraşul Calabasas din California şi s-a prăbuşit.

NBA a amânat meciul, programat marţi, 28 ianuarie, pe arena "Staples Center", dintre fosta echipă a lui Kobe Bryant, LA Lakers, şi LA Clippers.

"Decizia a fost luată pentru a respecta clubul Lakers, în urma tragicei dispariţii a legendarului Kobe Bryant, a fiicei lui Gianna, dar şi a altor şapte persoane, după accidentul de elicopter de duminică", a fost comunicatul emis de NBA, potrivit mirror.co.uk.

Mii de fani ai echipei Lakers au mers duminică, 26 ianuarie, la arena "Staples Center" din Los Angeles, după ce au auzit de accidentul fatal suferit de Kobe Bryant. Locul a fost inundat de flori, aduse în memoria legendarului baschetbalist.

LA Clippers a ţinut un moment de reculegere pentru marele sportiv, în timpul meciului contra formaţiei Orlando Magic, nejucând timp de 24 de secunde. 24 a fost numărul cu care a evoluat Kobe Bryant.

Cine se afla la bordul elicopterului, în care Kobe Bryant şi fiica sa, Gianna, au murit

Pe lângă Kobe Bryant şi fiica sa, Gianna, au mai murit alte şapte persoane. Acestea sunt antrenorul de baseball al Orange Coast College, John Altobelli (56 de ani), soţia lui Keri, fiica acestora, Alyssa, şi arbitrul asistent al şcolii Harbor Day, Christina Mauser.

În plus, a mai decedat un tânăr sportiv, Payton Chester, care călătorea alături de mama sa, Sarah Chester, şi pilotul Ara Zobayan.

Gianna, fiica lui Bryant, şi Alyssa erau colege la Mamba Academy şi călătoreau de la Orange County către Thousand Oaks, acolo unde se pregăteau să participe la un meci. Aceste informaţii au fost dezvăluite de antrenorul asistent de la Orange Coast College, Ron la Ruffa, către CNN, citaţi de mirror.co.uk.

Potrivit ultimelor investigaţii, experţii spun că prăbuşirea elicopterului în care se aflau Kobe Bryant, fiica acestuia, Gianna Maria, dar şi alte şapte persoane a fost cauzată de o greşeală a pilotului. Aceştia călătoreau pe o ceaţă densă, pilotul ar fi încercat să se întoarcă din drum, dar a evaluat greşit apropierea de culmile muntoase din zonă fără să încetinească viteza.

Pilotul ar fi coborât elicopterul pentru a ieşi din zona de ceaţă, după care a urcat brusc de la 400 de metri la peste 600. El a crezut că a depăşit toate culmile muntoase, dar a lovit una dintre ele, având o viteză mare.

Aparatele radar de zbor au arătat că elicopterul s-ar fi învârtit în cerc timp de 15 minute şi ar fi încercat să se întoarcă până la momentul impactului.

The Empire State Building was lit up in Lakers purple and gold last night in honor of Kobe Bryant 💜💛🏀 pic.twitter.com/6xkt0fMaY4