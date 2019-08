Femeia a povestit pentru The Sun că şi-a înşelat partenerul cu un bărbat care merge la sală şi are grijă de corpul lui.

„Am 40 de ani, partenerul meu are 38 şi avem o relaţie de trei ani. E un om minunat din mai multe puncte de vedere, dar a luat foarte mult în greutate în ultima perioadă. Bărbăţia lui este ascunsă de burta imensă.

Am încercat să-i spun că ar trebui să mai slăbească, dar a fost în zadar.

Consumă numai mâncare nesănătoasă. Chiar dacă îi cumpăr alimente sănătoase, el îşi cumpăra la rândul lui mâncare care îl făcea să ia în greutate şi o mânca în momentul în care eu nu eram prin preajmă.

L-am cunoscut pe noul meu iubit din întâmplare la o petrecere aniversară . Am început să vorbim şi am desoperit că avem multe lucruri în comun. Este vecin cu fratele meu mai mic şi are 29 de ani.

Am ieşit de câteva ori împreună , până mi-a zis că mă găseşte foarte atrăgătoare. El arată foarte bine pentru că merge la sală.

Într-o zi m-a condus acasă şi l-am invitat înăuntru să bem ceva. Partenerul meu era plecat. Am urcat scările şi am terminat ziua prin a face sex. A fost minunat. Acum mă întreb dacă ar trebui să-mi părăsesc prietenul şi să încep o relaţie cu acest bărbat”, a povestit femeia pentru The Sun.