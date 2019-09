În aprilie, actriţa Felicity Huffman a pledat vinovat într-un caz de fraudă în urma căreia copii de vedete au fost ajutaţi să intre la universităţi de elită din SUA, precum Yale şi Stanford, şi ar putea sta în închisoare patru luni, aceasta fiind pedeapsa cerută de procurori.

Huffman poate conta însă pe sprijinul fostelor sale colege din distribuţia serialului TV. Eva Longoria se numără printre cele 27 de persoane care i-au scris judecătorului însărcinat cu acest caz pentru a da dovadă de clemenţă.

În această scrisoare, Eva Longoria a făcut şi câteva dezvăluiri neaşteptate privind atmosfera de pe platourile de filmare pentru serialul care i-a adus celebritatea.

„La un moment dat, eram hărţuită de un coleg", a scris aceasta, fără să facă public numele agresorului. „Uram zilele în care trebuia să lucrez cu această persoană, pentru că era pur şi simplu o tortură. Până într-o zi când Felicity i-a spus 'Gata' şi totul s-a oprit", a scris aceasta. „Felicity a putut să simtă angoasa mea, chiar dacă nu m-am plâns şi nu am spus nimănui că sunt hărţuită", a explicat Longoria.

Felicity Huffman a ajutat-o pe Eva Longoria şi să aibă încredere în propria persoană, aceasta având mai puţină experienţă ca actriţă la debutul filmărilor pentru acest serial. „Ştiu că nu aş fi supravieţuit acestor zece ani dacă nu ar fi fost prietenia mea cu Felicity", a mai mărturisit Eva Longoria.

Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune "Neveste disperate/ Desperate Housewives", pentru care a obţinut nominalizări la Globurile de Aur şi premiile Sindicatului actorilor americani. Eva Longoria a mai jucat în filme precum "Numai peste cadavrul ei/ Over Her Dead Body" (2008) şi "For Greater Glory: The True Story of Cristiada" (2012). De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia "Arthur Christmas" (2011). În perioada 2015 - 2016, Longoria a jucat în sitcom-ul NBC "Telenovela" şi a fost producător executiv pentru serialul "Devious Maids".

În martie anul acesta, Felicity Huffman s-a numărat printre cele aproximativ 50 de vedete şi şefi de mari companii anchetaţi în cazul de fraudă privind universităţile care a primit numele de "Operation Varsity Blues". Procurorii americani au spus că schema de fraudare a fost pusă la punct în 2011, de o companie care pregătea elevii pentru admiterea la facultate, cu sediul în Newport Beach, California. Schema implica mită pentru preparatori fizici, teste măsluite şi chiar fotografii modificate pe computer ale unor tineri candidaţi, realizate astfel încât aceştia să pară atleţi de elită - una dintre condiţii pentru admiterea la facultate.

La momentul respectiv, William "Rick" Singer, în vârstă de 58 de ani, a pledat vinovat la acuzaţiile legate de punerea în practică a acestei scheme, prin intermediul organizaţiei sale, Edge College & Career Network din Boston. Părinţilor li se cereau sume de la 100.000 de dolari la 2,5 milioane de dolari pentru aceste servicii, iar banii erau descrişi drept donaţii. Totalul sumei s-ar ridica la 25 de milioane de dolari. Singer a fost inculpat, printre altele, pentru spălare de bani şi obstrucţionarea justiţiei.

Printre cei 33 de părinţi reţinuţi atunci de poliţie şi puşi sub acuzare s-a numărat şi Felicity Huffman, care este căsătorită cu actorul William H. Macy. Aceasta a declarat la proces că fiica sa suferă de dificultăţi de învăţare şi că aceasta nu a fost la curent cu demersurile sale. Actriţa nominalizată la Oscar, care îşi va afla sentinţa luna aceasta, i-ar fi plătit 15.000 de dolari lui Singer.