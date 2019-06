Devon Taverner-Hailou, în vârstă de 20 de ani, din Epping, Essex, Marea Britanie, a vorbit cu tânărul pe o reţea de dating, mai bine de un an, după care au decis să se vadă, scrie unilad.co.uk.



În timpul întâlnirii studenta la jurnalism şi afaceri Devon a crezut că totul decurge bine, dar, după o plimbare în parc, în timpul căreia cei doi „porumbei” au râs şi vorbit deschis, lucrurile au luat o turnură neplăcută.



Bărbatul i-a spus lui Devon că este foarte frumoasă şi „este atât de păcat...”, înainte de a se scuza şi a spune că merge la toaletă. Acesta nu s-a mai întors şi fata cu proteză s-a rătăcit în parc, izbucnind în lacrimi.



„Mi-a trimis apoi un mesaj în care scrie „Piciorul tău este prea ciudat. Te face să te răzgândeşti. Să nu mă mai cauţi niciodată”. Am început să plâng. L-am întrebat dacă poate veni să mă ajute să găsesc drumul, dar mi-a răspuns: „Nu, nu vreau să am de a face cu tine”, apoi m-a blocat. Am fost traumatizată”.



Devon suferă de PFFD (Proximal Focal Femoral Deficiency), o boală rară, unde o persoană se naşte fără un os în zona coapselor, însemnând că trebuie să poarte o proteză. De asemenea, fata este surdă.



Acesta nu este singurul incident şocant din viaţa lui Devon. La o altă întâlnire, un tip care a luat-o cu maşina i-a spus „să coboare”, după ce a văzut felul în care merge.



Fata a apărut alături de mama ei într-un show de televiziune despre tinerii cu dizabilităţi şi spune că a învăţat multe în urma experienţei: „Cred că oamenii cu handicap nu sunt portretizaţi ca fiind frumoşi sau atrăgători şi ei chiar pot fi aşa, astfel încât vreau să lansez o revistă despre oamenii cu asemenea probleme, care pot fi stilaţi, la modă, provocatori. Cea mai mare lecţie de viaţă pe care am deprins-o este să nu mă las descurajată de dizabilităţi - Aceasta sunt eu”.