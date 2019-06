Un bărbat a avut cea mai urâtă experienţă personală, după ce a mers la casa părinţilor iubitei lui, scrie mirror.co.uk.



Acesta a vorbit pe Reddit despre păţanie, explicând că a cunoscut o femeie într-un bar cu muzică rock şi de acolo lucrurile au degenerat.



Au făcut schimb de numere, au vorbit mai multe ore, dar, după câteva mesaje, totul a fost dat uitării.



Asta până când s-au întâlnit accidental o săptămână mai târziu şi au reînceput conversaţia. Un lucru a dus la altul şi bărbatul a mers la casa femeii, unde şi-a petrecut noaptea.



„Am observat că era mai în vârstă (undeva la 40 de ani) decât oricare altă femeie cu care m-am culcat. Eu am 21 de ani, ea avea dublul vârstei, dar arăta bine şi am crezut că mă va învăţa lucruri noi. Tot ce am învăţat este cum să regret mai mult un lucru”, a povestit omul.



Câteva luni mai târziu, acesta s-a întâlnit cu o fată de pe Tinder, în vârstă de 19 ani.



Au ieşit împreună şi aceasta l-a invitat pe tânăr la ea acasă. „Mergeam pe stradă şi mi-am dat seama că ne îndreptăm spre aceeaşi casă la care am mai fost, pentru o noapte de amor. Am observat că seamănă cu femeia mai în vârstă. Mi-a zis că acasă sunt părinţii ei, sora mai mică şi câinele familiei”.



Tânărul a fost îngrozit de gândul că trebuie să îi spună adevărul fetei. „Era toată lumea acasă. Am ştiut. Trebuia să îi spun. A fost şocată, mai ales după ce a aflat că ştiu şi numele mamei sale. Din fericire, ea era o tipă echilibrată, deschisă la minte şi nu m-a atacat în niciun fel. Am stabilit de comun acord că nu ne mai putem vedea, deşi îmi plăcea mult de ea, un lucru foarte rar şi tocmai de aceea este al dracului de dureros”, a conchis tânărul.