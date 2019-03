Explozia înregistrată în zona peninsulei Kamceatka a trecut însă aproape neobservată la momentul producerii ei, pe 18 decembrie 2018, potrivit The Guardian.

Aceasta a fost prima explozie a unui meteorit de o asemenea amploare înregistrată din 2013.

Pe 15 februarie 2013, un meteorit cu un diametru de 17 metri şi o greutate de peste 10.000 de tone la intrarea în atmosferă, a explodat deasupra Munţilor Ural cu o forţă de 33 de ori mai mare decât aceea a bombei de la Hiroshima, potrivit datelor NASA. Incidentul a fost cel mai violent contact cu un meteorit din ultimul secol, provocând pagube materiale semnificative în Celiabinsk, capitala regiunii. Incidentul a lăsat în urmă peste 1.400 de răniţi, iar aproximativ 4.000 de imobile au fost avariate.

