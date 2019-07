Părinţii fetiţei vor să o ajute să aibă mai multă încredere în ea la şcoală, fiind foarte timidă de fel, şi consideră că prin intermediul unui tutore care să intre în universul copilului pasionat de personajul Matilda din filmul cu acelaşi nume ar putea face asta.

Fetiţa, care a citit cartea, a văzut de 3 ori musicalul iar filmul de 50, a mărturisit recent că i-ar plăcea să o aibă pe Miss Honey drept profesoară.

„Ne-ar plăcea să avem un tutore o oră pe săptămână, care să potretizeze personajul Miss Honey, fiind costumată şi toate cele”, au transmis părinţii către o agenţie specializată în meditaţii.

Aceştia îi asigură 60 de lire pe oră persoanei care vrea să lucreze pentru ei, plus constumele şi tot ce are nevoie pentru a crea personajul în versiunea reală, relatează The Independent.

Un reprezentant al agenţiei, Alex Dyer, a declarat că: „Cred că este impresionant cât de departe merg părinţii pentru a se asigura că fiica lor învaţă în cel mai plăcut mod posibil”.

„Fiecare copil este diferit şi dacă unul dintre ei are dificultăţi, atunci este important ca educaţie lor să fie concepută potrivit nevoilor pe care le au”, a continuat acesta.

Foto: Captură YouTube