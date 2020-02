Darya Sudnishnikova, care a împlinit recent 14 ani, ar încerca să înceapă să câştige bani mulţi din faima pe care a câştigat-o pe reţelele sociale.



Adolescenta ar fi în căutare de sponsori, după ce popularitatea ei a crescut pe Instagram şi TikTok, scrie mirror.co.uk.



Darya ar vrea să fie un adevărat influencer şi să obţină contracte cu branduri mari, potrivit presei din Rusia.



Mama ei ar avea cancer, dar femeia a spus că este decisă să învingă boala, pentru a fi alături de fiica ei însărcinată.



„Iniţial, am crezut că are o enterocolită, dar am început să realizăm că nu acesta era cazul. Am cumpărat un test de sarcină şi am aflat ce se petrecea”, a declarat mama adolescentei.



Femeia a spus că nu s-a gândit să îşi determine fiica să avorteze. „Acum am un motiv să trăiesc”, a spus mama adolescentei, care are cancer în fază terminală.



Cei doi copii din Rusia, Darya şi Ivan, care urmează să devină părinţi, au declarat că s-au cunoscut în urmă cu un an şi că între ei a fost dragoste la prima vedere.



Ea insistă că acesta este purul adevăr, deşi medicii nu cred povestea ei. Mai exact, copilul de 10 ani nu ar fi putut să o lase însărcinată.



„Un prieten al meu ne-a făcut cunoştinţă, iar la două zile după aceea, eram împreună. Ivan mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine. Am încercat să petrecem cât mai mult timp împreună. Ne place să ne plimbăm pe stradă ţinându-nhe de mâini şi să ne sărutăm”, a declarat minora de 13 ani.



Darya a declarat că a fost ideea lui Ivan să facă dragoste şi că s-au încuiat în camera lui. Ivan i-a oferit fetei de 13 ani flori la prima întâlnire şi declară că e imposibil ca altcineva să fie tatăl copilului ei.