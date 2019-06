Slim, pe numele real Norman Cook, a adunat o colecţie impresionantă de obiecte care au legătură cu simbolul celebru din mesajele de pe reţelele sociale.

În colecţie sunt prăjitoare de pâine, pantofi, butoni, ceasuri, bijuterii, toate făcând trimitere la simbolul creeat de Harvey Ball. Pasiunea lui Slim pentru celebra bulină zâmbitoare galbenă nu este tocmai întâmplătoare, simbolul numărând 55 de ani de la inventare, Ball creând primul smiley în acelaşi an în care s-a născut Cook.

Slim spune că, de fapt, emojiurile nu sunt smiley, ”sunt ceva complet diferit”. Simbolul smiley care face obiectul colecţiei lui Cook a fost realizat de Ball în 1963, când artistului i s-a cerut să creeze o insignă care să ridice moralul personalului de la State Mutual Life Assurance Company.

”De-a lungul anilor, a devenit dintr-o serie de 200 de insigne realizate pentru o firmă de asigurări, un adevărat simbol a fericirii, prostelii şi al vieţii dincolo de orice”, spune Cook. Expoziţia este prezentată şi la Galeria Underdogs din Lisabona, din 21 iunie până pe 21 iulie, reflectând colaborarea dintre Cook şi artistul portughez Vhils.

Quentin Leo Cook, numele real al lui Fatboy Slim, s-a născut în 1963 în apropiere de Londra. În '86, el s-a alăturat ca basist formaţiei pop Housemartins, iar mai apoi a fost implicat într-o serie de proiecte legate de scena muzicii house, care tocmai se forma la acel moment.

Primul material discografic sub pseudonimul Fatboy Slim a apărut în 1997, iar anul următor, remixul său la piesa "Brimful of Asha", a trupei Cornershop, a petrecut mai multe săptămâni pe locul întâi în topurile britanice. Cel de-al doilea album al său, "You've Come a Long Way, Baby", a urmat mai târziu, în acelaşi an. Acesta a primit discul de platină în SUA şi a lansat două hituri internaţionale - "The Rockafeller Skank" şi "Praise You". În muzica sa, artistul amestecă ritmuri house, acid, funk, hip-hop, electro şi techno.

De-a lungul timpului, Cook a câştigat ca solist zece premii MTV Video şi două Premii Brid. "Praise You" - cea mai bună regie, cea mai bună coreografie şi cel mai bun videoclip nou. Piesa sa "Weapon of Choice", al cărei videoclip îl prezintă pe actorul Christopher Walken dansând într-un hol de hotel, a fost nominalizată la nouă categorii la MTV Video Music Awards. Cook este în Cartea Recordurilor cu cele mai multe hit-uri în top 40 obţinute sub diferite nume.

În mai, 2007, Cook a primit premiul Ivor Novello pentru contribuţia sa la dezvoltarea muzicii britanice.