A devenit un fel de „detectiv pe Facebook”, pentru a o pedepsi pe cea care l-a abuzat în urmă cu 30 de ani. Aceasta este povestea emoţionantă a lui Shaun Knight.



Shaun, în vârstă de 35 de ani, a fost cuprins de spaimă, când a descoperit, din greşeală, contul de Facebook al „bonei groazei”.



Georgina Woodburn l-a chinuit pe Shaun pe când era copil. Calvarul lui a durat de când a împlinit patru ani şi până la vârsta de zece ani.



Aceasta avea 11 ani când l-a abuzat prima dată şi 17 ani când a încetat faptele îngrozitoare asupra lui.



Woodburn l-a obligat pe Shaun să facă perversiuni sexuale, care l-au marcat pentru tot restul vieţii.



Veteranul armatei britanice a ştiut că, după ce a găsit-o pe Facebook în noiembrie 2017, nu o poate ierta pe femeie.



Shaun, care a luptat în războiul din Irak, a luat legătură cu Woodburn şi a reuşit să-i smulgă o mărturie, care ar putea să o incrimineze la proces.



Acesta s-a folosit de dreptul lui la anonimitate pentru a trage un semnal de alarmă în privinţa abuzurilor sexuale.



În 12 luni de investigaţie, Shaun i-a trimis femeii 50 de mesaje, până când aceasta a recunoscut totul.



Shaun, care are doi copii, nu poate lucra deoarece suferă de sindromul post-traumatic. Bărbatul a dezvăluit o parte din discuţiile cu bona.



Shaun: „Pot să te întreb ceva?”

Woodburn: „Ce?”

Shaun: „De ce m-ai pus să-ţi fac toate lucrurile acelea de natură sexuală? Nu te teme, te rog”

Woodburn: „Nu ştiu ce răspuns să-ţi dau”.

Shaun: „Ok, bine, eu doar încerc să înţeleg.”

Woodburn: „Îmi pare rău pentru tine, nu am vrut să-ţi fac rău, 100% nu am vrut”.

Shaun: „Nu ar fi trebuit să ne atingi şi să ne pui să facem perversiuni sexuale bolnave”.



Woodburn s-a oferit să-i dea 100 lire sterline pe lună, pentru tot restul vieţii.



Acesta a refuzat şi i-a zis femeii să se predea la poliţie.



Shaun, care este divorţat, locuieşte în Newton Abbot, Devon şi a strâns dovezi împotriva bonei care l-a abuzat sexual în copilărie.



Woodburn, care este şomeră şi separată de soţul ei, este acuzată de abuz sexual asupra unui minor cu vârsta sub 14 ani.



Agresiunile s-au petrecut între 1988 şi 1994 - la scurt timp după ce familia lui Shaun a părăsit Isle of Wight.



Acesta nu a mai văzut-o pe femeie, până luna trecută, când a apărut la curtea coroanei din Newport, Isle of Wight.



Femeia şi-a recunoscut faptele, va efectua 12 luni de muncă în folosul comunităţii şi va fi inclusă, timp de zece ani, în baza de date a infractorilor sexuali.



Shaun şi-ar fi dorit însă ca Woodburn să meargă la închisoare.



Woodburn a fost bonă pentru mai multe familii din Newport. Aceasta l-a molestat pe Shaun când mama lui, Debbie, era plecată.



Femeia îl obliga pe minor să-şi dea hainele jos şi să facă sex cu ea.



Abuzul şi-a pus amprenta asupra tânărului. Ori de câte ori colegii glumeau la şcoală cu privire la sex, acesta „zbura” la toaletă şi vomita la nesfârşit.



„Nu mai sunt aceeaşi persoană. Dar încerc să rămân puternic”, a mai spus bărbatul, potrivit mirror.co.uk.