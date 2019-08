Terapeutul pentru viaţă sexuală Philip Hodson a declarat că: „Faptul că trei sferturi din femeile heterosexuale se prefac că au orgasm în 2019 este extraordinar. Aş putea trage concluzia că femeile sunt mai preocupate de plăcerea partenerului decât de a lor”.

Deci ce femeile se prefac că au orgasm?

Jurnalista Lynsey Hope, de la The Sun , a întrebat 4 femei pentru a descoperi care sunt motivele din spatele acestui gest.

Julia Balsam, în vârstă de 21 de ani, din Berks, Marea Britanie, are o fiică în vârstă de 2 ani pe care o creşte singură.

Aceasta a mărturisit că că niciodată nu a avut un orgasm real aşa că se preface că are.

„Din păcate, fetele care vorbesc despre sex şi despre ceea ce le place sunt stigmatizate. Nu sunt prea multe care se simt destul de curajoasă încât să facă asta, în special cele tinere nu fac asta. Se presupune că femeilor trebuie să le placă tot ceea ce le face un tip, chiar dacă acel lucru nu funcţionează pentru ele. În cşoală înveţi doar partea biologică a lucrurilor - dar nimic despre ce înseamnă plăcerea. De aceea, atunci când am avut primul prieten, mai târziu, la adolscenţă, am decis să mă prefac că am orgasm.

Sexul era departe de a fi perfect, dar mai degrabă decât să fiu sinceră, am preferat să mă prefac. Atunci, mă simţeam inconfortabil şi ciudat să vorbesc despre viaţa mea sexuală. Tot ce voiam era să îi oferi lui plăcere. Bărbaţi tind să fiu cam focusaţi pe ei. Grija faţă de părţile intime ale femeii şi plăcerea ei trece pe locul doi.

Bărbaţii au impresia că tot ceea ce fac ei îi va crea plăcere unei femei, dar nu funcţionează întotdeauna aşa.

Este dificil pentru femei să vorbească în mod deschis despre ceea ce le place sau nu le place în dormitor - dar toate trebuie să începem să fim mai curajoase, chiar şi eu.

Acum mă prefac mai rar decât obişnuiam să o fac înainte. Pe măsură ce mă maturizez, încep să am mai multă încredere în mine pentru a spune ceea ce vreau.

Sexul este ceva natural precum alte lucruri, de exemplu, alăptatul, nu ar trebui să fie taboo. Cu timpul, sper să învăţ ceea ce funcţionează pentru mine. Sper ca atunci când voi întâlni partenerul potrivit, mă voi simţi confortabil să vorbesc cu el şi să nu mă mai prefac deloc”.

Roxanne Brearley, în vârstă de 35 de ani, este manager de retail în Kent şi a mărturisit că uneori se preface că are orgasm atunci când face sex cu soţul ei Andrew, în vârstă de 38 de ani.

„Lucrez 6 zile jumătate pe săptămână drept manager de retail la o benzinărie. Este deschisă 24/24 şi asta poate însemna ture mai lungi. Deseori ajung să lucrez 80 de ore pe săptămână şi când ajung acasă mă simt extenuată.

Din păcate, aşa nu prea mai am timp de soţul meu. Suntem căsătoriţi de 2 ani şi, în general, avem o viaţă sexuală grozavă. Dar uneori sunt prea obosită să merg până la capăt.

Întotdeauna încep cu entuziasm, dar pe la jumătate încep să mă gândesc că trebuie să dorm. Uneori mă doare corpul şi vreau doar să mă opresc sau uneori vreau doar să mă odihnesc şi să mă uit pe Netflix.

În general, viaţa noastră sexuală e grozavă, deci nu cred că ne cauzează probleme în relaţie. Soţul meu ştie ceea ce îmi place şi suntem foarte fericiţi şi în dormitor şi în afara lui. Nu e ceva ce fac des (n. r. a se preface că are orgasm), dar uneori o fată trebuie să facă ce trebuie să facă”.

„Când eram adoelscentă, am avut mulţi prieteni băieţi şi ocazional voiau să ne uităm la filme porno. De fiecare dată când mă uitam la ele cu ei, femeile din film păreau mereu că se bucură cu adevărat de sex şi, fără îndoială, aveau orgasm/

Acelaşi lucru se poate orbserva şi în alte filme, aşa că am presuspus că e normal ca o femeie că aibă orgasm de fiecare dată când face sex. Când aveam 17 ani şi am avut primul meu partener sexual, m-am prefăcut că am orgasm de fiecare dată cânbd făceam sex. Observasem că nu aveam orgasm şi m-am gândit că e normal ca femeile să aibă aşa că nu am vrut să îl dezamăgesc sau să îi rănesc sentimentele.

Apoi am citit un articol într-o revistă despre cum multe femei nu au orgasm în timpul penetrării şi atunci mi-am dat seama că sunt una dintre ele. Dar mă gândeam că i-ar răni cu adevărat sentimentele dacă i-aş fi spus în acel moment că m-am prefăcut că am orgasm de fiecare dată, aşa că am continuat să mă prefac.

Părea că într-adevăr crede că am, aşa că nu mă întreba nimic. Relaţia aia s-a sfârşit şi acum am alt partener. Niciodată nu m-am prefăcut că am orgasm cu el. Suntem amândoi maturi, amândoi realizăm ceea ce e normal şi sănătos într-o relaţie sexuală şi vorbim mai deschis despre lucruri.

Cred că filmele porno mi-au distrus multe percepţii despre sex.

Vreau ca femeile să ştie că este ok dacă nu ai orgasm de fiecare dată. Sexul nu este mereu perfect. Un orgasm nu se întâmplă pur şi simplu, este ceva pentru care trebuie să munceşti”.