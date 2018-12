Clujeanul Valentin Vesa, specialist marketing şi inginer IT, derulează, împreună cu familia, proiectul de voluntariat Shoebox – Cadoul din cutia de pantofi, aducând un strop de bucurie pentru mii de copii nevoiaşi din România, care primesc de Crăciun dulciuri sau hăinuţe, inclusiv din Australia sau SUA, puse pe vapor cu luni de zile înainte.

De 11 ani, Valentin îşi dedică luna decembrie proiectului său de suflet, prin care colectează şi împarte copiilor nevoiaşi dulciuri sau hăinuţe. Totul se face pe bază de voluntariat, fiecare cutie de pantofi înmânată unui copil fiind fotografiată, Shoebox devenind un fenomen global, cu acţiuni desfăşurate şi în comunităţile de români din străinătate.

”În urmă cu 11 ani, împreună cu soţia mea, am vrut să îl învăţăm pe fiul nostru, Luca, care avea trei ani şi jumătate, să dăruiască. Provocarea a fost unde găsim oameni săraci, nevoiaşi, în Cluj, astfel încât copilul să vadă că există şi familii cu lipsuri şi care ar trebui ajutate. Ne-am dus la Pata Rât, în comunitatea de romi, am pregătit pachete cu dulciuri şi jucării iar Luca le-a dat unor copii care se jucau în zăpadă. Mi-a spus, ulterior, că ar vrea să mai facem un astfel de gest, şi i-am promis că vom relua acţiunea, dar să păstreze secretul, pentru că nu vrem să ne lăudăm. Cel mic, însă, le-a spus colegilor de grădiniţă, astfel că părinţii au început să ne sune că vor să ni se alăture în acest proiect”, a povestit Vesa corespondentului MEDIAFAX.

Numele Shoebox – Cadoul din cutia de pantofi, a fost dat de soţia sa, care şi-a amintit de ajutoarele primite imediat după Revoluţia din 1989 din străinătate, care veneau în cutii colorate.

”Totul se desfăşoară exclusiv pe bază de voluntariat, nu avem în spate nicio asociaţie sau fundaţie, proiectul fiind unul dintre cele mai mari de voluntariat din Europa, iar pe Facebook suntem cel mare grup de caritate. Colectarea cutiilor are loc în fiecare an în perioada 1 – 15 decembrie, după care începe distribuirea în intervalul 16 – 24 decembrie la cazuri concrete de copii din familii nevoiaşe, doar de către voluntari, cu maşinile lor. Nu primim donaţii în bani şi nu sponsorizăm nimic niciunui voluntar. Cutiile sunt împachetate acasă, capacul separat şi corpul cutiei separate, nu se sigilează, vin desfăcute şi etichetate pentru fete sau băieţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani. Nu primim alimente perisabile, ci conserve, dulciuri, haine, încălţăminte. Din 2015 nu mai primim lucruri folosite, ci doar noi, cu lucruri de calitate pentru copii”, a explicat fondatorul Shoebox.

Cea mai mare bucurie a sa este să vadă părinţi, care au participat în proiect în urmă cu zece ani, şi care şi-au implicat, la rândul lor, copiii.

”Mi-au spus părinţi care aveau copii mofturoşi la mâncare şi care, după ce au mers cu cutiile într-o casă cu pământ pe jos şi unde membrii familiei mâncau un colţ de pâine, au spus că nu vor mai comenta niciodată şi vor mânca tot ce li se pune în faţă. Sunt experienţe care nu pot fi uitate, este educaţia pe care vreau să o dezvolt în ceea ce priveşte voluntariatul, să te uiţi în jur la semenii tăi mai puţin favorizaţi şi să încerci să îi ajuţi. Cutia este un gest de deschidere de uşă, înseamnă umanitate şi solidaritate”, a precizat Vesa.

Prima persoană care a văzut potenţialul de extindere a proiectului a fost şeful lui Valentin Vesa de la compania de IT la care lucra, după ce fondatorul Shoebox a cerut concediu toată luna decembrie, pentru a se putea ocupa de colectarea cutiilor şi împărţirea acestora.

”Compania avea sedii în 7 oraşe din România şi am început să adunăm cutii. Ţin minte că la sediul din Cluj-Napoca erau stive de cutii printre birouri şi calculatoare, activitatea era aproape paralizată, lifturile erau blocate de cutiile transportate. Dar m-a impresionat faptul că nimeni nu a comentat”, a subliniat Valentin Vesa.

Shoebox a intrat în mediul online, are propria sa pagină de internet şi de Facebook, astfel că a devenit rapid cunoscut în rândul românilor din străinătate, fiind deschise centre de colectare în 26 de ţări.

”Iniţial, se colectau cutiile şi se trimiteau în ţară, dar după o vreme am schimbat strategia şi i-am rugat pe expeditori să caute copii de români din ţările unde locuiau, care erau mai săraci, pentru a-i ajuta, iar după ce împart cutiile acestora, să le distribuie copiilor din alte comunităţi sărace. Primim pachete chiar şi din Australia şi SUA, puse pe vapor cu luni de zile înainte pentru a ajunge în decembrie. În ţară, avem ca parteneri şi mari companii care aduc cutii, dar şi anonimi cu suflet mare”, a afirmat Vesa.

Pe an, Shoebox adună la nivel naţional între 20.000 şi 30.000 de cutii care ajung la tot atâţia copii din familii nevoiaşe.

Povestea preferată a lui Valentin Vesa este cea a unei fetiţe de 12 ani din comuna Floreşti, de lângă Cluj-Napoca, aceasta primind de la tatăl său care lucra în Spania 150 de euro pentru a-şi cumpăra cizmuliţe.

”A venit cu autobuzul din Floreşti în centrul Clujului pentru a face cumpărături, şi-a ales o pereche de cizmuliţe cu blăniţă albă iar la ieşirea din magazin a primit un fluturaş cu Shoebox. Fetiţa a venit la centrul nostru de colectare să doneze perechea de cizmuliţe noi cumpărate, spunând că cele pe care le are în picioare mai rezistă un an. Am plâns în faţa ei, gândindu-mă cum poate să gândească aşa o fetiţă de 12 ani. Am pus cizmuliţele într-o cutie, după care am primit un telefon de la un bărbat care plângea în hohote. Era tatăl fetiţei care m-a sunat din Spania, impresionat de inima mare a fiicei sale. Aşa a apărut primul centru Shoebox din Spania”, a menţionat Valentin Vesa.

De-a lungul anilor, echipa Shoebox a primit de la un donator 250 de kg de tablete de ciocolată iar, altă dată, din partea armatei, 450 de uniforme militare noi – bocanci, combinezoane, pufoaică şi căciulă, care au ajuns la băieţi de 17-18 ani.

Valentin Vesa speră ca fiul său, care are acum 14 ani, să preia ştafeta proiectului Shoebox, alături de sora sa, în vârstă de 11 ani.