Zeci de mii de gălăţeni sunt aşteptaţi să participe la ediţia a doua a Festivalului de Street Food din Galaţi care se desfăşoară de joi până duminică.

În Grădina Publică din oraş au fost aduse peste 40 de bucătării mobile, unde se prepară feluri de mâncare din toate colţurile lumii, iar zona de promenadă a fost transformată într-o uriaşă bucătărie. Organizatorii spun că în bucătăriile mobile pot fi găsite produse din bucătăria ungureasca, italiană, americană, mexicană ori asiatică, dar pot fi găsite şi produse tradiţionale româneşti.

De asemenea, au mai fost amenajate zone dedicate copiilor şi o scenă pentru concerte şi proiecţii de film în aer liber. În zona pentru copii nu se comercializează băuturi alcoolice.

Totodată, în mijlocul Grădinii publice a fost montată o scenă pentru concerte şi proiecţii de film în aer liber, iar în fiecare zi de festival, între orele 18.00 – 22.00, sunt programate concerte, la încheierea cărora rulează un film.

Mulţi gălăţeni au venit în Grădina Publică încă de la inaugurarea evenimentului, unii au vrut mâncare românească, alţii au încercat produse exotice, alegerea fiind făcută din curiozitate.

„Eu am luat mâncare mexicană, este prima dată când mănânc aşa ceva. Pare bună, sunt curioasă să aflu ce gust are”, a spus o gălăţeancă.

Alţii au venit, au văzut şi au plecat din cauza preţurilor mari.

„Este frumos, este diversificat, locul este bine ales, însă totul este foarte scump. Am venit cu copiii în prima zi pentru a evita aglomeraţia. Am vrut să luăm îngheţată, dar am renunţat când am văzut că un pahar costă 17 lei. Este cam mult. Până şi accesul în zona amenajată pentru copii, cu picturi pe faţă şi baloane, se plăteşte”, s-a plâns altă gălăţeancă.

Organizatorii spun că evenimentul culinar şi artistic de la Galaţi va atrage numeroşi participanţi. La prima ediţie a festivalului, organizată anul trecut, au participat peste 80.000 de persoane, în cele patru zile de festival culinar.

Potrivit Primăriei Galaţi, evenimentul a fost finanţat cu 250.000 lei.