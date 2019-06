Jade Stanley, în vârstă de 36 de ani, crede că „singurătatea” este „motorul” din spatele afacerii ei înfloritoare, Sex Doll Official, pe care a demarat-o în urmă cu un an, într-un spaţiu situat deasupra salonului ei de bronzat.



Totul a început cu păpuşi gonflabile închiriate - care au vaginuri detaşabile şi costă 345 lire sterline pe săptămână - dar gama s-a extins la păpuşi extrem de fidele anatomiei umane.



Acestea seamănă cu oameni celebri şi vedete porno de succes. Jade spune că acum are comenzi mai puţin obişnuite, pentru păpuşi sexuale care arată ca partenerii de viaţă decedaţi ai clienţilor.



Jade produce şi replici ale unor oameni în viaţă, dar numai cu acordul scris al acestora.



Mămica a patru copii spune că se simte „fantastic” când oamenii găsesc alinare în braţele păpuşilor ei, dar sugerează că fenomenul reprezintă o reflexie a societăţii contemporane.



Jade s-a arătat mirată de faptul că respectivii clienţi nu folosesc păpuşile Sex Doll Official doar pentru a-şi satisface dorinţele ascunse, ci şi în scopuri de consolare.



Unii dintre clienţii care cumpără păpuşi pentru consolare cer ca acestea să nu aibă vagin.



Jade cumpără păpuşile din Asia şi le vinde la preţul de 1.290 lire sterline bucata. Totuşi, o păpuşă personalizată poate costa chiar şi 4.950 lire sterline (cca. 5.500 de euro).



Industria înfloritoare a jucăriilor sexuale va ajunge la 38 miliarde lire sterline în 2020 şi cererea pentru păpuşi sexuale care imită o femeie reală va fi tot mai mare, şi pe viitor, scrie metro.co.uk.