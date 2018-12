Clint Eastwood este "Curierul traficanţilor/ Mule", începând din 4 ianuarie, pe ecranele româneşti. Vedeta născută în acelaşi an cu Sergiu Nicolaescu îşi continuă seria de filme în care descrie bătrâneţea eroilor în lumea de azi.

Încă din prima lună a anului, regizorul Lars von Trier are un criminal în serie în centrul peliculei sale "The House That Jack Built", unde Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman şi Willem Dafoe ţin capul de afiş. Regizorul este cunoscut mai ales pentru cele două filme "Nymphomaniac".

Odată cu primele crime pe care le-a comis în anii ’70 în America, Jack a făcut primul pas pentru a deveni un sofisticat criminal în serie. Dispunând de o inteligenţă cu mult peste medie, Jack este conştient de starea în care se află şi anomaliile pe care aceasta le generează, însă preferă să-şi discute problemele şi frământările interioare doar cu Verge, căruia îi mărturiseşte că pentru el, fiecare crimă este o operă de artă în sine.

Tot în ianuarie, Bruce Willis, Samuel L. Jackson şi James McAvoy sunt protagoniştii peliculei "Glass", cea mai recentă producţie regizată de M. Night Shymalan. Personajul lui Willis şi cel al lui Jackson din "Indestructibilul/ Unbreakable" (2000) se întânesc cu eroul lui McAvoy din "Split" (2016) şi aruncă în aer siguranţa în azilul de boli nervoase în care erau trataţi.

Ceea ce se poate vedea de pe 18 ianuarie pe ecranele româneşti arată cam aşa.

Întoarcerea vedetelor la roluri pentru toată lumea

Matthew McConaughey joacă cu Anne Hathaway în "Calmul dinaintea furtunii/ Serenity", filmul care se lansează în România pe 1 februarie, regizat şi scris de un nominalizat la Oscar, Steven Knight ("Locke", "Eastern Promises", "Redemption") şi produs de Greg Shapiro ("The Hurt Locker", "Zero Dark Thirty"). Filmul spune povestea unui pescar liniştit din Caraibe a cărui viaţă se întoarce un pic pe dos imediat ce i se cere să îl ucidă pe soţul unei tinere. Iar rugămintea e adresată de soţie.

Cine nu crede poate să verifice aici:

Tot în cuplu, dar unul jucat de Penelope Cruz şi Javier Bardem, are loc drama din "Todos lo saben/ c", care debutează în România pe 8 februarie. Filmul lui Asghar Farhadi urmăreşte povestea Carolinei, care revine din Buenos Aires în orăşelul copilăriei ei de lângă Madrid, împreună cu soţul şi copiii. Călătoria este însă afectată de evenimente neprevăzute, ce scot la iveală secrete tulburătoare.

Martie e luna în care vine pe ecrane "Captain Marvel", producţia cu o femeie în postură de supererou. Sau supereroină? Primul film Marvel cu o supereroină în centrul atenţiei ne-o arată pe Carol Danvers, o pământeancă ce preia structura genetică a iubitului ei Captain Marvel în urma unui accident distrugător. Colaboratoare a Răzbunătorilor şi a Gardienilor galaxiei în cărţile de benzi desenate, Carol Danvers va fi în stare să-l urmărească până la capătul Universului pe Yon-Rogg, comandantul Kree, cel care a provocat accidentul.

Terry Gilliam revine în aprilie cu "Omul care l-a ucis pe Don Quijote/ The Man Who Killed Don Quixote". Un regizor se trezeşte că fantezia dintr-un film pe care l-a realizat cu ani în urmă se dovedeşte mai puternică decât ar fi crezut şi preia controlul asupra vieţilor celor implicaţi. Cu alte cuvinte, actorul care a jucat într-un film mai vechi trăieşte viaţa personajului la mulţi ani după încheierea peliculei.

"Hellboy" se duce în Marea Britanie în 2019. Cum regizorul e Neil Marshall, cu "Hannibal", din 2013, "Vele Negre/ Black Sails" şi "Westworld" în materie de televiziune în palmares, ar putea să fie ceva aici. Dar cum bugetul e unul de criză, s-ar putea şi să fie sub aşteptări.

Supereroii şi muzica lor rock

În materie de supereroi, prima parte a anului, mai exact 29 aprilie, aduce şi continuarea celei mai aşteptate confruntări. Thanos a ucis jumătate din tot ce trăia pe Pământ şi Războiul Infinitului nu s-a terminat prea bine pentru eroi. Black Widow şi Captain America au rămas cam singuri în faţa celui care a pus mâna pe toate pietrele care îi asigură forţa supremă în univers. Dar Iron Man, The Wasp, Hulk, Ant-Man, Black Panther şi ceilalţi eroi Marvel sunt pe aproape.

În luna mai, vine "O vară rock'n'roll/ Leto". Titlul tradus în română are conotaţii care nu ajută producţia lui Kirill Serebrennikov să vină mai aproape de ce ar putea să îşi dorească spectatorii români. Dar merită spus că povestea lui Viktor Tsoi şi a legendarei trupe rock ruseşti, Kino, spune mai mult despre rockul din toată lumea decât multe biografii celebre puse una peste alta. Filmul a făcut furori la festivalul de la Cannes.

La jumătatea anului, supereroii îşi mai fac o dată numărul cu "X-Men: Dark Phoenix". La zece ani după Apocalipsă, din cauza expunerii în mod repetat la radiaţii, apare o nouă generaţie de mutanţi. Printre aceştia se află şi fermecătoarea Jean Grey, o tânără care începe să manifeste puteri nemaiîntâlnite. Sedusă şi coruptă de puterea extraordinară de care dispune, Jean se transformă în Dark Phoenix, devenind astfel un duşman de temut.

Lupta va fi crâncenă, uite dacă nu crezi.

Ce ne aşteaptă în a doua parte a anului

Pentru cea de-a doua parte a anului, "Spider-Man: Far From Home" încearcă încă o dată să reia aventurile supereroului într-o formă care să mai spele din pierderea de interes din ultimele producţii ale francizei. Printre actorii care vor juca se numără: Zendaya, Tom Holland, Samuel L. Jackson şi Jake Gyllenhaal.

Vara aşteaptă în august şi noua peliculă a lui Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood".

Altfel, se anunţă un an din care nu vor lipsi Godzilla (luna mai) şi nici Pokemoon (iunie), iar "Men in Black" revin în varianta "International" (iunie), cu o echipă nouă şi lărgită.

Dar prezentarea punctelor de interes nu poate să se încheie fără a pomeni faptul că "Star Wars: Episode IX" este anunţat pentru ultima lună a anului. Poe Dameron, Rey şi Finn revin în Rezistenţă, iar Kylo Ren îşi întinde la maximum influenţa variantei întunecate a Forţei în ceea ce pare să fie ultima peliculă din noua serie cu J. J.Abrams revenit în postura de regizor.

Copiii au ce vedea în 2019

Amatorii de animaţie au ce alege din oferta anului viitor, "The Lego Movie 2: The Second Part" venind încă de la începutul lui februarie cu o poveste care reuneşte eroii din superproducţia de acum câţiva ani.

Tim Burton regizează o variantă cu actori a poveştii lui "Dumbo", elefantul zburător venind înconjurat de o distribuţie din care fac parte Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton şi Danny DeVito.

În aceeaşi situaţie sunt şi Toothless şi Hiccup, care au întâlnire cu spectatorii odată cu lansarea producţiei "How to Train Your Dragon: The Hidden World", pe 22 februarie. DreamWorks Animation prezintă o poveste despre maturizare, despre găsirea curajului de a înfrunta necunoscutul, şi despre cum nimic nu te poate pregăti pentru momentul în care trebuie să renunţi la cineva drag. Ceea ce a început ca o prietenie neaşteptată dintre un adolescent viking şi un neînfricat dragon Furia Nopţii a devenit, deja, o aventură de-o viaţă.

La capitolul continuări, două titluri pentru copii ies în evidenţă în 2019: "Frozen 2", care pune la treabă toate vocile şi compozitorii din prima peliculă (2013), dar şi "The Angry Birds Movie 2", care e exact ce îi spune numele.

Filme româneşti şi limbile lor străine

În februarie, "Oh, Ramona" e producţia regizată de Cristina Iacob în limba engleză, care aduce pe ecran personajele din "Suge-o, Ramona", volumul de succes semnat de Andrei Ciobanu. "În vara anului 2016, am primit de la Cristina Iacob (regizorul filmului "Selfie") o ofertă de a ecraniza povestea, născută pe Facebook şi continuată în librării, pe care am acceptat-o fără să clipesc. Am scris scenariul, am tăiat, am şters, am rescris, ne-am enervat, am căutat actori, ne-am îmbrăţişat, am filmat, ne-am înjurat şi apoi ne-am pupat timp de doi ani de zile şi până la urmă treaba a ieşit", povestea autorul volumului.

În varianta pentru marele ecran, umorul la adolescenţă arată cam aşa.

În spaniolă vorbesc personajele lui Tudor Giurgiu din "Parking", adaptarea pentru cinema a romanului lui Marin Mălaicu-Hondrari "Apropierea", din 2010, despre poezie şi imigraţie.

În "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not", filmul Adinei Pintilie premiat la Berlin cu Ursul de Aur, se vorbeşte mult în engleză cu accente din toate colţurile Europei. Publicul din România va putea să îşi facă propria părere în legătură cu filmul care i-a împărţit pe cinefili între susţinători ai investigaţiei afective pe tema sexualităţii şi a identităţii şi inamici ai îndepărtării de ceea ce ştim de acasă că ar trebui să facă un lungmetraj.

Până atunci se poate vedea ce efect are o mostră din poveste.