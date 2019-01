„«Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese» captează spiritul neliniştit al Americii anului 1975 şi muzica pe care Dylan a cântat-o în toamna acelui an. În parte documentar, concert, vis febril, «Rolling Thunder» este o experienţă unică realizată de maestrul Martin Scorsese”.Informaţiile despre acest film circulă de mai mulţi ani, însă abordarea va fi una diferită de documentarul anterior al lui Scorsese despre Dylan, lansat în 2005, "No Direction Home: Bob Dylan", care s-a axat pe perioada "electrică" a artistului, din anii 1965 - 1966, potrivit Variety.

Nu se cunoaşte, deocamdată, data exactă a lansării filmului, dar Netflix a dezvăluit că însuşi Bob Dylan, care, de obicei, este foarte rezervat în acest sens, a fost intervievat pentru acest film. Având în prim plan turneul „Rolling Thunder Revue”, pe care Dylan l-a întreprins în 1975 - 1976, pentru film, managerul muzicianului, Jeff Rosen, a vorbit în ultimii ani cu mai mulţi oameni care au participat la concerte.reprezentanţii Netflix au confirmat că producţia va include şi interviuri cu Bob Dylan, de obicei foarte rezervat în acest sens.

Turneul „Rolling Thunder Revue” a fost conceput ca o caravană care a implicat poeţi, scriitori şi muzicieni.

Între alţii, au participat Joan Baez, alături de Dylan pentru duete după o lungă perioadă, Bob Neuwirth, Roger McGuinn, T Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, Ronee Blakley, Mick Ronson, Scarlet Rivera, Allen Ginsberg şi Sam Shepard, care a lansat o carte despre turneu în 1977.

Joni Mitchell, Ringo Starr, Patti Smith, Kinky Friedman, Bette Midler, Dennis Hopper şi Phil Ochs au avut apariţii de scurtă durată în cadrul turneului sau în studio alături de cântăreţul american.

Surse apropiate proiectului susţin că pregătirea filmului despre Bob Dylan a început în anii 2000.

„Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese” nu este singurul proiect al lui Scorsese pentru 2019. Tot pentru Netflix el pregăteşte „The Irishman”, anunţat în urmă cu mai mult de patru ani.

Martin Scorsese a mai realizat un film despre Bob Dylan, „No Direction Home”, lansat în 2005. Alte două proiecte cu tematică muzicală ale cineastului sunt „Shine a Light” (2008), care are în centru trupa The Rolling Stones, şi „George Harrison: Living in a Material World” (2011).

Regizorul unor filme precum "Crimele din Mica Italie/ Mean Streets", "Şoferul de taxi/ Taxi Driver" - premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, în 1976 -, "Taurul Furios/ Raging Bull", "Băieţi buni/ Goodfellas" şi "Casino", Scorsese a fost nominalizat de 12 ori la premiile Oscar şi a câştigat trofeul Academiei americane pentru lungmetrajul "Cârtiţa/ The Departed".

Bob Dylan este unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, fiind un simbol al inovaţiei în muzică şi cultură, primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambiţiile intelectuale. A fost influenţat şi de autorii timpurii ai generaţiei Beat, dar şi de poeţii modernişti americani. A înregistrat mai multe albume care au avut un impact fulminant asupra muzicii comerciale: "Bringing It All Back Home and Highway 61", remasterizat în 1965, "Blonde On Blonde", în 1966 şi "Blood On The Tracks" în 1975. A rămas un muzician prolific şi în următoarele decade, când a lansat albume precum "Oh Mercy" (1989), "Time Out Of Mind" (1997) şi "Modern Times" (2006).

Dylan a câştigat numeroase distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2000, a primit Polar Music Prize, iar, în 2012, preşedintele american Barack Obama i-a decernat Medalia pentru Libertate (Medal of Freedom). În 2016, Bob Dylan a primit premiul Nobel pentru Literatură.

Foto: Hepta