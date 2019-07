Javier Sanchez-Santos a vorbit despre modul în care el şi avocaţii au dovedit că Julio Iglesias este tatăl lui, după o luptă emoţionantă, care a durat 30 de ani.



La începutul lunii, un tribunal spaniol a decis că Javier este copilul lui Julio Iglesias - chiar dacă artistul a refuzat să ofere probe ADN, scrie mirror.co.uk.



În cadrul emisiunii Good Morning Britain, Javier a vorbit despre epopeea prin care a trecut, doar pentru a dovedi că este fiul lui Iglesias.



Acesta a angajat un detectiv pentru a-l urmări pe fratele său prin Miami: „A uitat o sticlă de apă şi am luat probe de acolo”.



„A fost ca într-un film”, a declarat una dintre gazdele emisiunii.



„Am adus proba în Spania şi s-a potrivit. Atunci am ajuns în justiţie”, a continuat Javier.



Javier a spus că mama sa a fost criticată de multe ori, deoarece nimeni nu credea că a avut o aventură cu Iglesias.



„Mama mea a demarat procedurile în anii 1990. A fost foarte, foarte, greu deoarece la acea vreme tatăl meu avea foarte multă putere. Reputaţia mamei mele a fost distrusă”, a povestit tânărul.



Javier a spus că mama lui a încercat să se sinucidă. „Am văzut cum mama a vrut să-şi pună capăt zilelor. Am găsit-o pe jos, pe când aveam 15 sau 16 ani”.



Javier a spus că şi-a urât tatăl, deoarece i-a făcut mama să sufere. Acum este însurat şi va deveni tată, deci şi-a schimbat perspectiva şi a dorit să-şi cunoască părintele măcar „cinci minute”.



Bărbatul a fost acuzat că umblă după banii tatăl său, dar susţine că a dus mereu o viaţă modestă.



„Am dus mereu o viaţă obişnuită, nu am nevoie de bani. Banii nu pot cumpăra fericirea mamei mele”, a povestit fiul dovedit al lui Iglesias.