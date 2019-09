Eu şi partenerul mea avem un fiu de 5 ani care pare fericit şi mulţumit. Însă trăim destul de departe de ceilalţi membri ai familiei noastre. Nu am o relaţie apropiată cu rudele, chiar destul de distantă (părinţii mei au divorţat când eram destul de mic şi cu niciunul dintre ei nu am avut o relaţie apropiată). Am avut diferite dificultăţi cu ei, din această cauză fiul meu nu i-a cunoscut niciodată.

„Bunicul meu a murit când aveam 14. Am fost foarte apropiat de el şi îmi lipseşte foarte mult. În acea perioadă am început să fiu anxioasă şi tristă. De-a lungul timpului i-am povestit fiului meu despre el, dar nu detaliat. Dar fiul meu devine trist frecvent deoarece «îi e dor de bunicul». Îmi fac griji pentru el deoarece plânge şi suferă cu adevărat, ca şi când ar trece printr-o pierdere foarte mare şi s-ar simţi foarte singur.

Când eram mic, eram destul te singuratic şi vreau să nu reflect acelaşi lucru asupra lui. Dar încerc să descopăr ce îi provoacă tristeţea asta. Nu prea pot să înţeleg cum poate duce dorul unei persoane pe care nu a cunoscut-o niciodată”, a povestit femeia despre experienţa neobişnuită.

„E de apreciat faptul că încerci să fi o mamă foarte diferită de a ta şi pari o fire sensibilă. Fiul tău a ajuns la vârsta la care începe să înţeleagă faptul că oamenii mor şi poate că este afectat de lipsa unei persoane pe care nu a cunoscut-o doar pentru faptul că încearcă să înţeleagă tot acest proces.

Am discutat despre acest lucru cu Adele Braun, psihoterapeut pentru copii şi adolescenţi. Faptul că ai o relaţie atât de distantă cu toate rudele i-a pus un semn de întrebare. «Părinţii ar putea (chiar dacă încearcă să nu o facă) să propage suferinţa şi singurătatea pe care le simt asupra copiilor. Mă întreb dacă nu cumva fiul tău experimentează anumite sentimente care de fapt sunt ale tale şi ale soţului tău, pe care le confundă cu propriile lui sentimente. Este evident faptul că istoria familiei voastre este una plină de durere. Poate că nu ai apucat să treci prin procesul de suferinţă după ce te-ai înstrăinat de proprii părinţi ţinând cont că la scurt timp după ai devenit mamă. De asemenea, aţi putea experimenta şi sentimente de izolare în sensul în care poate nu aveţi suportul de care aveţi nevoie drept părinţi».

Ce i-ai povestit fiului tău despre bunicii lui? Poate vrea să afle mai multe despre ei. Adele Brau se întreba «dacă nu cumva fiul tău experimentează sentimentale tale şi ale lui despre trecut. Probabil că vrea să afle mai multe despre istoricul familiei, dar nu ştie cum să întrebe, mai ales dacă simte că acest subiect este unul dureros pentru tine». Se pare că bunicul tău reprezintă mai mult decât atât pentru tine şi pentru fiul tău”, a sfătuit-o specialistul Annalisa Barbieri.

De asemenea, aceasta îi recomandă să aibă discuţii deschise despre acest subiect cu fiul lui şi poate chiar să facă un arbore genealogic pentru ca micuţul să îşi dea seama care este locul lui în lume. În plus, îi recomandă fie atentă la întrebările exacte puse de cel mic deoarece copiii, de obicei, întreabă doar ceea ce vor cu adevărat să afle, nimic în pluc.