În ropote de aplauze. Aşa a fost primit miercuri seară actorul Florin Piersic pe covorul roşu din Piaţa Unirii din Iaşi, la proiecţia filmului „Paraşutiştii”.

După mai bine de o oră în care a semnat autografe, actorul a povestit zecilor de persoane prezente în centrul Iaşului ce îl leagă de oraşul celor şapte coline şi ce înseamnă pentru el titlul de cetăţean

de onoare.

„Eu sunt cel care am fost martor la spectacolele în care actorul principal pentru mine era Dem Rădulescu, Bibanul, care oriunde se ducea spunea <eu m-am născut în oraşul ăsta!>. Lumea era fericită, că nu putea să se uite în buletinul lui, sau de unde să ştie poporul unde s-a născut el. Lumea aplauda şi eu îi spuneam <cum de le-ai spus chestia asta fire-ai-dracului, vrăjeală?>. <Aşa trebuie să ştie toţi, că ne tragem din aceeaşi rădăcină. Eu sunt de aici din Pătârlagele>. Lumea era înebunită! Aşa făcea Bibanul. Eu nu pot să spun, stimate domnule primar, că m-am născut la Iaşi, dar, sincer, mă simt atât de legat de oraşul ăsta din cauza zecilor de ani pe care i-am trăit aici venind cu zeci, sute de spectacole, pentru că pe vremea mea orice premieră a Teatrului Naţional din Bucureşti trebuia să aibă loc la Timişoara, la Iaşi şi la Cluj", a povestit Florin Piersic după ce i-a fost decernat titlul de cetăţean de onoare al Iaşului.

Actorul a spus că pentru el este o onoare mare să fie cetăţean de onoare al Iaşiului.

„Sunt şi al Timişoarei, sunt şi al Clujului, dar nu ştiu cum să vă spun, aici mi-a plăcut tare pentru că eu în film l-am jucat pe Cuza Vodă. Şi uite-l pe Cuza Vodă aicea lângă mine. Aţi văzut statuia? În ziua în care în locul statuii voi fi pus eu, ce mi-ar place să fiu statuie şi să stau aici 20 de ore din 24, dumneavoastră ( Mihai Chirica n.r.) să-mi daţi o rentă lunară şi eu să stau şi să dau autografe. Acum mă joc, dar trebuie să plec. Nu ştiu unde dar trebuie să plec”, a declarat Florin Piersic în faţa ieşenilor sosiţi să vadă filmul „Paraşutiştii”.

Actorul a primit şi premiul Institutului Cultural Român, oferit de cinci ani invitatului special al Festivalului Serile Filmului Românesc. Piersic a explicat şi de ce preferă să nu i se spună „maestre”: „Eu am fost unul dintre cei care au fost invitaţi de faţa maestrului Tudor Arghezi, marele nostru poet, la ei, pentru că a spus <vreau să-l văd pe Piersic după ce l-am văzut în zeci de piese>. Şi m-am dus la Mărţişor. Aşa se cheamă vila lui Arghezi din Bucureşti. Când am ajuns, Arghezi mi-a ieşit în cale. Nu mi-a venit să cred că e aşa de mic. Când m-am apropiat i-am spus <bună seara, Maestre!>, <Mie să nu-mi spui Maestre>. Zic <de ce?>, <Pentru că dacă sunt 10 artişti la o masă şi strigi maestre toţi întorc capul>. Şi de atunci am spus că dacă toţi sunt maeştri, cum şi astăzi e plin de maeştri peste tot, am spus că unui singur om pot să îi spun maestre, maestrului regretat Radu Beligan. Pentru dumneavoastră, şi nu numai pentru dumneavoastră, pentru toţi, sunt Florin Piersic”.

În finalul discursului său de aproximativ o oră, actorul şi-a cerut iertare celor ce l-au ascultat înainte să înceapă proiecţia filmului.

„Dacă v-am greşit, îmi pare rău, vă cer iertare, dar mă şi bucur că am putut să vorbesc atât de mult în Piaţa Unirii din Iaşi. Să vă dea Dumnezeu ce ştiu eu, şi eu nu ştiu nimic”, a spus Florin Piersic.

Titlul de cetăţean de onoare a fost decernat la sugestia Irinei Margareta Nistor, ambasador al Festivalului Serile Filmului Românesc. În discursul de la începutul proiecţiei, criticul de film a spus că „Florin Piersic a avut un zâmbet special pentru Iaşi tot timpul”, iar când i-a oferit premiul Institutului Cultural Român, Irina Margareta Nistor i-a spus actorului că el este „filmul vieţii noastre”.