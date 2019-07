Fostul component al trupei Take That a vorbit despre afecţiunea care l-a împiedicat să mai apară în faţa publicului într-un interviu acordat publicaţiei The Sun.

Robbie Williams a fost afectat de agorafobie între 2006 şi 2009 şi a declarat că nu era în stare “să se ridice de pe canapea” şi că nu putea să muncească, nici să apară în calitate de gazdă la American Idol- pentru că mintea îi spunea că ”nu ar trebui să meargă nicăieri”.

Williams a spus: “Cariera mea ieşise din atmosferă şi ajunsese pe Marte. Aveam nevoie de timp ca să-mi recapăt echilibrul şi să-mi revin”.

„Am avut agorafobie din 2006 până în 2009. Acei ani i-am petrecut îmbrăcat într-un halat de caşmir, mâncând Kettle Chips, lăsându-mi barbă şi stând în casă”, a povestit cântăreţul.

Cântăreţul a recunoscut şi că a refuzat oportunităţi pentru cariera sa în acea perioadă: “Îmi aduc aminte că mi-au oferit 15 milioane de lire sterline ca să preiau rolul lui Simon Cowell la American Idol, şi un concert mare în State, dar am refuzat pentru că nu mă ridicam de pe canapea în acea perioadă. Pur şi simpu nu puteam”.

Williams a spus că l-a ajutat să asculte piesa trupei The Killers, ”Human”, mai ales versurile “And sometimes I get nervous, when I see an open door”.

Artistul a explicat: “Îmi aduc aminte că ascultând piesa celor de la Killers m-am gândit, «Aş face bine să îmi pun fundul la treabă şi să adun piese pentru un album şi un turneu”.

Recuperarea a fost dificilă, a povestit cântăreţul: ”Nu a fost uşor, parcă aş fi avut un accident de maşină şi învăţam să merg din nou. Dacă nu erau cei de la Take That, şi reântâlnirea cu ei, nu cred că aş fi reuşit. În primele momente reuşeam să mă ascund în faţa lumii, puteam să mă feresc în spatele colegilor mei. M-au ajutat teribil de mult”, spune Williams.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011.