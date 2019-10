Iniţiativa a fost lansată după ce trupa Eagles a susţinut trei concerte în Las Vegas, pentru care toate biletele au fost epuizate. Cele trei reprezentaţii au fost primele în care albumul "Hotel California" a fost interpretat în întregime pe scenă. Concertele au fost acompaniate de o orchestră cu 46 de instrumentişti şi de un cor cu 22 de interpreţi.

Turneul va debuta pe 7 februarie, la State Farm Arena din Atlanta, statul Georgia.

Ulterior, formaţia va susţine câte două concerte în oraşe precum New York, Dallas, Houston şi San Francisco.

Turneul se va încheia pe 18 aprilie, fiind finalizat printr-un concert susţinut în Los Angeles.

Biletele vor putea fi achiziţionate începând cu data de 18 octombrie.

În luna mai, formaţia a susţinut şi un turneu european.

"Hotel California" este al treilea cel mai bine vândut album din toate timpurile în Statele Unite ale Americii. Totodată, piesa omonimă a fost recompensată cu un premiu Grammy în anul 1977 şi a fost certificată cu un disc de platină de Recording Industry Association of America (RIAA).

Glenn Frey, născut la Detroit, şi Don Henley au înfiinţat împreună trupa Eagles, în 1971, la Los Angeles, după ce au făcut backing vocals pentru Linda Ronstadt. Componenţa originală a formaţiei îi mai includea pe Bernie Leadon şi Randy Meisner. Alţi muzicieni, inclusiv Joe Walsh, s-au alăturat trupei Eagles în anii '70.

După destrămarea formaţiei, în 1980, Glenn Frey a avut o carieră solo de succes, înregistrând cântece precum "The One You Love" şi "The Heat Is On". Mai multe alte compoziţii ale sale au fost utilizate pe coloanele sonore ale unor filme şi seriale TV, iar Frey a început să se arate interesat şi de actorie, afirmându-se cu un mic rol în filmul "Jerry Maguire" din 1996.

În 1994, trupa Eagles s-a reunit şi a lansat albumul "Hell Freezes Over". Titlul albumului se referă la o declaraţie anterioară făcută de Henley, care a spus că grupul se va reuni doar atunci când "iadul va îngheţa bocnă".

Glenn Frey a murit în anul 2016, la vârsta de 67 de ani, din cauza unor complicaţii medicale generate de o poliartrită reumatoidă, o colită ulcerativă acută şi o pneumonie. Don Henley, Joe Walsh şi Timothy B. Schmit şi-au reluat activitatea la un an după decesul lui Glenn.