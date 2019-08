Fosta vedetă porno Mia Khalifa susţine că a făcut doar 12.000 de dolari din perioada sa în industria divertismentului pentru adulţi.

Vorbind cu cei 2,7 milioane de următori de pe Twitter, tânăra de 26 de ani a făcut dezvăluiri despre câştigurile sale până când a ieşit din industrie.

Aceasta a scris a scris: „Oamenii cred că şi acum câştig milioane din filmele porno. Am făcut un total de aproximativ 12.000 de dolari în industrie şi nu am mai văzut niciodată un ban. Dificultatea de a găsi un loc de muncă normal după renunţarea la filmele porno a fost ... înfricoşătoare”.

Mia Khalifa încă este unul dintre cele mai mari nume din industrie, în ciuda faptului că a lucrat doar trei luni.

Ea a spus că momentul de transformare în cariera sa a fost atunci când a început să primească ameninţări cu moartea pentru că a filmat o scenă sexuală purtând un hijab.

„Pentru a clarifica, nu mi s-au promis niciodată milioane şi nici nu mă aştept la asta”, a scris ea pe Twitter.

„Pentru a face lumină asupra lucrurilor, concepţiilor greşite comune despre mine şi, dar şi despre industrie. Am fost implicat în pornografie atât de puţin, dar acţiunile mele s-au răspândit precum focul sălbatic şi continuu să fiu clasată (mă deranjează cu adevărat) la 5 ani de la ieşirea din industrie. Acesta este motivul pentru care oamenii cred că eu încă mai performez”.

Dezvăluirile au venit după ce un videoclip pe YouTube a fost postat luni seara de Mia Khalifa în care vorbeşte despre viaţa ei.

Khalifa a spus că aceasta a fost şansa ei de a „spune povestea ei pentru prima dată” şi a susţinut că ieşirea din industria porno a fost „îngrozitoare”.

Ea a dezvăluit anterior, în 2014, că a fost vizată de ISIS, după ce a apărut în scene sexuale purtând hijabul.

„Punctul de plecare, desigur, a fost când am făcut scena hijab-ului. Atunci au apărut ameninţările cu moartea venite din partea ISIS, toate ştirile au izbucnit ... la nivel global. Nu doar în America. A fost în tendinţă pe Twitter, a fost la toate ştirile. Mi s-a interzis să intru în câteva ţări ... Egipt... Afganistan ... Ţările foarte musulmane au fost profund jignite şi eu sunt catolică. Aşa că pentru mine nu a fost «A, da, e ceva naşpa». Ceea ce am spus de fapt când mi-au propus scena a fost: «Nenorociţilor, din cauza voastră o să fiu ucisă». „A doua zi după ce scena a fost publicată este cea în care totul a explodat. Am plecat de la 400 de urmăritori pe Instagram la 200.000 de oameni în trei zile şi apoi fenomenul a continuat până când s-a ajuns la două milioane în 6 luni mai târziu. Asta a fost după ce am renunţat la pornografie. Doar a continuat să crească, să crească şi să crească, iar apoi contul meu de Instagram a fost hackuit de ISIS”, a mărturisit aceasta într-un videoclip pe YouTube.

