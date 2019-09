Luna trecută, actriţa, care a apărut ca Bond Girl în filmul „Lumea nu e de ajuns/ The World is Not Enough" (1999), a depus la Curtea Supremă din Los Angeles o plângere, cerându-i judecătorului să îi impună fostului ei soţ să plătească pensia alimentară pentru fiicele lor, Sam şi Lola. Denise Richards l-a acuzat pe actorul american că alege să ducă "o viaţă extravantă", neglijându-şi copiii.

În documentele depuse în instanţă, actriţa l-a acuzat pe Charlie Sheen că îşi transferă banii în diferite conturi pentru a evita plata datoriilor.

„De la ordinul judecătoresc din 2016, nu a mai plătit 450.000 de dolari, în timp ce a cheltuit peste 600.000 de dolari în active pentru membri adulţi ai familiei şi a convertit mii de dolari în numerar pentru utilizare personală", a scris Denise Richards în plângere.

Charlie Sheen a numit-o pe Denise "laşă", susţinând că aceasta minte în legătură cu întreaga situaţie. "Se poartă asemenea unei laşe, iar adevărul va ieşi la iveală", a declarat actorul pentru publicaţia The Blast.

Anul trecut, Charlie Sheen a cerut ca suma de bani pentru pensia alimentară să fie micşorată, pentru că nu mai câştigă la fel de mult ca în trecut.

Potrivit unor surse, în 2016, Denise a fost de acord să i se reducă fostului soţ suma de bani pe care o are de plată pentru pensia alimentară, pentru a-l ajuta pe acesta.

Viaţa personală a actorului Charlie Sheen a fost deosebit de turbulentă, marcată de numeroase scandaluri intens mediatizate, provocate de dependenţa de alcool şi de droguri, divorţuri şi violenţă conjugală. De altfel, din cauza acestor scandaluri, Charlie Sheen a fost concediat, în 2011, din distribuţia serialului "Doi bărbaţi şi jumătate".

În vârstă de 54 de ani, Charlie Sheen a fost căsătorit de trei ori: cu Donna Peele, în perioada 1996 - 1996, cu actriţa Denise Richards, în perioada 2002 - 2006, şi cu actriţa Brooke Mueller, în perioada 2008 - 2011. Starul american are cinci copii: Cassandra Estevez, din relaţia cu iubita din liceu a actorului, Paula Profit; fiicele Sam şi Lola, cu actriţa Denise Richards; gemenii Bob şi Max, cu Brooke Mueller.

În 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor de televiziune din lume, câştigând 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din serialul de comedie "Doi bărbaţi şi jumătate/ Two and a Half Men", în care a interpretat rolul personajului Charlie Harper, un afemeiat notoriu.

În 2015, Sheen a făcut public faptul că este infectat cu HIV şi că a primit acest diagnostic în 2011.