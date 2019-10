Aceasta a mărturisit că decizia de a renunţa la bodybuilding este una dintre cele mai bune pe care le-a luat de-a lungul vieţii întrucât a ajutat-o să îşi accepte corpul şi formele voluptoase.

În prezent, modelul câştigă până la 2.000 de lire pentru o postare pe Instagram.

De când a renunţat la stilul de viaţă săecific bodybuildingului, tânăra de 25 de ani şi-a îndeplinit visul de a apărea pe coperta revistei Playboy.

Nadine, din Germania, a început să practice bodybuildingul după o perioadă de covalescenţă declanşată de muşcătura unei căpuşe.

„Mergeam la sală în mod regulat iar copul meu se schimba din ce în ce mai mult şi mă simţeam din ce în ce mai bine”, a mărturisit aceasta.

Însă, după 5 ani de competiţii şi cu un stil de viaţă foarte strict, tâmăra a renunţat întrucât îi afecta foarte mult viaţa socială.

„După ce am renunţt la competiţii, am început să am forme apetisante şi mi-a plăcut la nebunie, aşa că m-am concentrat pe cariera de model fit, dar cu forme, şi am mers în Los Angeles pentru un photoshoot. Acel moment mi-a schimbat viaţa în totalitate”, a povestit Nadine.

În prezent, tânăra are 1,3 milioane de followeri pe Instagram.

Foto: Instagram / @nadine_kerastas