Fuego a publicat pe Facebook, cu ocazia deschiderii anului şcolar, o imagine cu el la 15 ani. „Azi începe şcoala! Am găsit prin arhiva mea o poză din perioada aceea, în care cântam deja şi-mi plăcea genul pop-rock! Am iubit anii de şcoală! Am încercat să fiu un elev silitor, dar să mă şi bucur de tot ce-mi puteau oferi acei ani, de prietenii, de joacă, de vise măreţe”, a scris artistul pe Facebook.



EL i-a întrebat apoi pe fani ce părere au despre modul în care arăta în anii de liceu. „Superbă poza, frumos ai fost, frumos eşti şi acum, sănătate multă să ai”, i-a răspuns cineva. „Superbă poza, Paul! Felicitări”, a comentat o fană.