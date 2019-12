Femeia , care este mama unui copil, a cheltuit până în prezent 300.000 de euro pentru operaţiile estetice care o ajută să aibă look-ul dorit.

Kerry Miles, din Chelmsford, Essex, Marea Britanie, a trecut de la blond şi haine roz, la perucă neagră şi pantaloni de piele pentru a fi cât mai aproape de look-ul unei păpuşi Barbie gotice.

Aceasta crede că este singura femeie cu look-ul de „Barbie satanică” din întreaga Mare Britanie.

„În sfârşit mă simt eu însămi” a mărturisit femeia pentru dailystar.co.uk după ce a cheltuit fabuloasa sumă pentru operaţii şi proceduri estetice.

Printre pasiunile controversate ale femeii se regăsesc: plimbările prin citimir, folosirea tablei Quija, prin care se invocă spiritele, precum şi diferite „vrăjitorii”.

„În sfârşit pot să fiu eu însămi. Întotdeauna m-am simţit gotică, dar am ascuns asta timp de 20 de ani. Unul dintre motivele care m-au determinat să îmi schimb look-ul este competiţia foarte mare când vine vorba de o Barbie normală. Am decis să îmi expun noul look după Halloween, m-am îmbrăcat în varianta mea reală purtând haine negre şi tenul mai deschis la culoare, tuş negru la ochi şi ruj la fel. Cred că sunt prima Barbie satanică din Marea Britanie şi în sfârşit mă simt confortabil în propria piele. Nu mai este nevoie să mă ascund”, a mărturisit femeia.

Printre operaţiile estetice la care s-a supus se numără două la nivelul nasului, două de mărire a sânilor, precum şi machiajul semipermanent şi inserarea de acid hialuronic la nivelul feţei.

Kerry a mărturisit că în prezent reacţiile oamenilor sunt mult mai diferite decât înainte, când era numită „femeie de plastic”.

Când eram o Barbie blondă şi oamenii mă întrebau cine m-a inspirat, nu ştiam ce să le spun. Însă acum Marilyn Manson m-a inspirat, îi iubesc stilul şi muzica, întodeauna mi-au plăcut. Eram îngrijorată de ceea ce ar putea crede alţii despre mine, dar mi-am dat seama că dacă lui Marilyn Manson nu îi pasă, atunci mie de ce mi-ar păsa? Îmi iubesc noul look şi nu vreau să mi-l schimb prea curând”, a explicat Kerry.

Foto: @uk.barbie / Instagram