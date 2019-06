Fotografiile au fost realizate în 1960, în timp ce Marilyn Monroe ar fi fost însărcinată, şi sunt scoase la vânzare la casa Moments in Time din Los Angeles.

Imaginile au fost realizate la New York, de Frieda Hull, o prietenă apropiată a actriţei, care a susţinut că Monroe i-a spus la momentul respectiv că este însărcinată cu copilul actorului francez Yves Montand.

La acel moment, Marilyn Monroe era căsătorită cu scriitorul Arthur Miller şi încheiase recent filmările pentru lungmetrajul „Let's Make Love”, în care a jucat şi Montand.

Nu există, de fapt, dovezi concrete că Marilyn a fost însărcinată atunci, iar Hull, care a murit în 2014, ar fi spus ulterior că actriţa a pierdut copilul, fără să precizeze dacă a fost vorba despre un avort spontan sau voluntar.

Cu o carieră în cinematografie de 16 ani, deşi fără niciun fel de experienţă în domeniu înainte de a fi promovată ca sex simbol, Marilyn Monroe a devenit o legendă de talie mondială - cu 29 de filme în palmares, apariţii în reviste -, dar şi muză pentru numeroşi artişti. Actriţa americană a primit un Glob de Aur pentru rolul din „Some Like It Hot/Unora le place jazz-ul” şi o nominalizare la acelaşi trofeu pentru evoluţia ei din filmul „Bus Stop”. A primit şi două nominalizări la premiile BAFTA, pentru rolurile din filmele „The Seven Year Itch/Şapte ani de căsnicie” şi „The Prince and the Showgirl/Prinţul şi dansatoarea”.

Marilyn Monroe a murit pe 5 august 1962, la vârsta de 36 de ani, din cauza unei supradoze de droguri şi medicamente.