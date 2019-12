„Hristos batjocorit/ Christ moqué” este unul dintre cele trei panouri care au ajuns în zilele noastre dintr-o lucrare pictată de Cimabue în jurul anului 1280.

Descoperirea unui tablou pictat de Cimabue în secolul XII, într-o bucătărie din nordul Franţei, i-a uimit pe specialiştii din lumea artei. Acum este rândul oficialităţilor din Franţa să declare lucrarea comoară naţională, arată un comunicat al Ministerului culturii de la Paris, publicat luni.

Franţa a blocat ieşirea lucrării din ţară pentru 30 de luni pentru a încerca să strângă banii cu care să cumpere tabloul.

Lucrarea, identificată în septembrie, a fost vândută la licitaţie organizată de casa Actéon după numai o lună pentru suma de 24 de milioane de euro.

Cimabue, cunoscut şi ca Cenni di Pepo, a fost unul dintre pionierii perioadei renascentiste italiene timpurii. Doar 11 lucrări pictate pe lemn i-au fost atribuite, iar, dintre acestea, niciuna nu a fost semnată.

Experţii de la cabinetul Turquin din Paris au folosit raze infraroşii pentru a confirma faptul că lucrarea face parte dintr-un diptic din 1280, când Cimabue a pictat opt scene ale patimilor şi crucificării lui Hristos. Fiecare dintre cele două panouri avea câte patru scene.

Două scene, cunoscute ca „Fecioara şi pruncul cu doi îngeri/ The Virgin and Child with Two Angels” şi „Biciuirea lui Hristos/ The Flagellation of Christ” sunt deja expuse la Galeria Naţională din Londra, Marea Britanie, respectiv la muzeul de artă Frick Collection din New York, SUA.

„Fecioara” a fost evaluată la 8,3 milioane de dolari în anul 2000, atunci când a fost donată muzeului de un nobil britanic în contul unor taxe de moştenire datorate.

Reprezentanţi ai Galeriei Naţionale din Londra afirmă că lucrările lui Cimabue reprezintă „un moment crucial în istoria artei”. În acea perioadă, pictorii italieni, încă influenţaţi de arta bizantină, au început să exploreze reprezentarea naturalistă a formelor şi spaţiul tridimensional.

Cimabue a trăit în perioada 1240 - 1302 şi este cunoscut mai ales pentru mozaicuri, fresce şi lucrări realizate pentru altar în biserici. Potrivit istoricilor de artă, aproximativ 11 picturi pe lemn, toate nesemnate, au fost realizate de artist. Stilul său mai atent la realitate şi la surprinderea nuanţelor a marcat un punct de cotitură pentru artiştii italieni, care, în acele vremuri, încă mai erau influenţaţi de rigorile artei bizantine. Tradiţia îl consideră unul dintre deschizătorii de drumuri pentru artiştii Renaşterii, o mişcare legată de nume precum Giotto, elev al lui Cimabue.

Sursă FOTO: fr.wikipedia.org