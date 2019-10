În anii 1990, Escobar şi asociaţii din cartelul Medellin au făcut miliarde de dolari din vânzarea de cocaină, scrie metro.co.uk.



În prezent, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, fratele şi fostul contabil al lui Pablo, precum şi „şeful echipei de asasini”, se foloseşte de numele familiei pentru a clădi o afacere 100% legală.



În trecut, oricine îndrăznea să se confrunte cu cartelul Medellin risca execuţia sumară. Azi, Escobar Inc. reprezintă o companie ca oricare şi are o nouă armă: un avocat.



Astfel, fratele lui Escobar a câştigat un proces cu un aşa numit „escroc cibernetic”, un individ care a cumpărat domeniul PabloEscobar.com şi cerea la schimb trei milioane de dolari.



După o dispută civilizată, Escobar Inc. a primit în proprietate domeniul respectiv, folosit pentru a vinde bunuri legale.



„În trecut, aş fi chemat un asasin şi i-aş fi arătat o fotografie”, a declarat Roberto Escobar. „Oriunde în lume, indiferent de protecţie, acea persoană ar fi fost de acord cu noi... Dar acum, acum chemăm avocaţii”, a declarat ruda lui Escobar.



Roberto este însă discret în privinţa mărfurilor vândute de companie, asigurându-ne însă că sunt complet legale. Olaf Gustafsson, CEO-ul Escobar Inc., a declarat că Pablo a investit sute de milioane de dolari pentru a-şi menţine o imagine „curată” şi a păstra respectul faţă de companie şi oricine va denigra entitatea va avea de pierdut în instanţă.



Pablo Escobar a fost împuşcat de forţele de ordine în decembrie 1993.