În timpul jurnalului de seară londonez a fost difuzată o postare pe instagram a unei gimnaste. Alături de imaginea tinerei se aflau comentariile urmăritorilor ei. Un comentariu indecent şi necenzurat ("I love to f*** your a**”) i-a şocat pe telespectatori, potrivit The Mirror.

O telespectatoare în vârstă de 55 de ani a reclamat că în timp ce se uita pe BBC a rămas şocată citind un comentariu mai mult decât nepotrivit. Femeia care se afla în faţa televizorului a declarat că ceea ce a făcut-o să se simtă extrem de prost a fost faptul că alături de ea se afla nepoata de şase ani.

„Au difuzat imaginea de pe Instagram a unui model plus size. Când am văzut comentariul nu mi-a venit să cred. Am rămas mască”.

Un alt telespectator a postat pe Twitter: „De când este acceptat la ştiri un limbaj dezgustător?”

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că „Greşeala a fost cenzurată imediat după ce a fost observată”.