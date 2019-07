Nu este suficient însă pentru Gwyneth. Sebastian, în vârstă de 36 de ani, cel mai titrat actor român de la Hollywood, a declarat că a fost nevoit să se prezinte din nou în faţa lui Gwyneth, în vârstă de 46 de ani, deşi au jucat amândoi în două filme, în ultimii doi ani, scrie metro.co.uk.



O situaţie jenantă, mai ales pentru Gwyneth, una dintre cele mai excentrice vedete de la Hollywood.



Actorul român, care joacă rolul lui Bucky Barnes / Winter Soldier în filmele din seria „Avengers”, a participat la Valentino Haute Couture Show în Săptămâna Modei de la Paris, unde Gwyneth - alias Pepper Potts în seria „Avengers” - a fost invitată.



Sebastian a făcut o fotografie alături de Valentino Garavani, Pierpaolo Piccioli, Giancarlo Giammetti, Lauren Hutton şi, evident, Gwyneth, dar apoi a criticat-o pe colega sa de platou pe Instagram.



Starul din „I, Tonya” şi numeroase alte filme de succes a scris: „Am reuşit cu greu să fac o poză cu marele @pppiccioli şi legenda @realmrvalentino... Vă mulţumesc pentru invitaţie, acesta a fost primul meu show de modă în FR.



Sunt de asemenea bucuros că m-am prezentat pentru a treia oară în faţa lui @gwynethpaltrow. Jucăm în acelaşi film...”



Gwyneth şi Sebastian au jucat nu doar în două filme, ci două din cele mai de succes producţii din toate timpurile, dacă analizăm statisticile de la box office.



La premiera globală a filmului „Avengers: Infinity War”, Stan şi Paltrow au stat unul lângă altul.



Pe de altă parte, Sebastian nu ar trebui să fie prea iritat de Gwyneth, care are tendinţa să uite multe lucruri, cum ar fi în ce filme a jucat de-a lungul anilor.



Gwyneth a uitat că a jucat în „Spider-Man: Homecoming”, atunci când Jon Favreau, alias Happy Hogan, a vorbit despre acest film la show-ul său culinar de la Netflix.



„Am jucat amândoi în Spider-Man”, a zis Favreau, unul dintre cei mai respectaţi regizori de filme cu super-eroi de la Hollywood. „Îţi aduci aminte de Spider-Man?”



„Nu am jucat în Spider-Man”, a spus Gwyneth. „Am jucat în Avengers”.



Favreau i-a reamintit de prezenţa lui Tom Holland, cel care îl interpretează pe Spider-Man: „Aia a fost din Spider-Man? Dumnezeule!”, a exclamat actriţa.



Tom, în vârstă de 22 de ani, a fost „devastat” de faptul că fondatoarea companiei Goop nu şi-a adus aminte de debutul său ca Spider-Man. „Adică, am lucrat cu Gwyneth o singură dată, la Spider-Man: Homecoming, dar văd că nu îşi aminteşte. Îmi frânge inima şi azi”.



Poate că Gwyneth ar trebui să poarte şi un carneţel cu nume şi filme, în poşeta pe care o poartă după ea...

foto: youtube