Orchestra Gărzii Regale de la palatul Buckingham i-a surprins pe turiştii care s-au aflat luni la Londra cu o interpretare a piesei "Bohemian Rhapsody" a trupei Queen, la câteva ore după ce filmul cu acelaşi titlu a primit două dintre cele mai importante premii la gala Globurilor de Aur.

Piesa lansată în 1975 este al treilea cel mai bine vândut hit din istoria Marii Britanii.

Lungmetrajul regizat de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, cu Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury, a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă şi pentru cel mai bun film-dramă duminică seară.

Ministerul britanic al Apărării şi Armata din regat nu au putut să confirme în mod oficial dacă interpretarea filmată de turişti a fost un omagiu adus succesului pe care îl are filmul, arată The Guardian.

După ce acordurile piesei Queen s-au încheiat, orchestra a interpretat tema muzicală din serialul "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", spune şi publicaţia The Independent, care atribuie acest moment premiului Globul de Aur câştigat de actorul din acest serial, Richard Madden, pentru un rol interpretat în producţia "Bodyguard".

Cu toate că nu este un lucru obişnuit, garda interpretează din când în când adaptări ale unor piese populare, pentru a marca o ocazie specială. În luna iulie 2018, militarii au interpretat piesa trupei ABBA "Dancing Queen", în săptămâna în care a fost lansată pelicula "Mamma Mia! Here We Go Again", iar, în luna august, s-au auzit acordurile cântecului "Respect" în onoarea regretatei Aretha Franklin.

„Bohemian Rhapsody”, filmul despre viaţa lui Freddie Mercury şi parcursul trupei Queen, este unul din favoriţii la Oscarurile din 2019.



Potrivit imdb.com, coregraful britanic Polly Bennett a lucrat non-stop cu actorul Rami Malek, pentru a perfecţiona interpretarea lui Freddie.



Rami Malek le-a trimis producătorilor o înregistrare video în care cântă piese de la Queen. În cele din urmă, actorul s-a întâlnit cu echipa din spatele filmului, care nu văzuse însă clipul cu Malek, deoarece nu reuşise să îl... descarce. Rami a fost nevoit să cânte din nou, în faţa audienţei şi a primit rolul.



Pentru a-l juca pe Freddie Mercury, Rami Malek a purtat o proteză, pe care a păstrat-o şi a îmbrăcat-o în AUR după filmări.



Cântăreţul canadian Marc Martel a asigurat vocea pentru melodiile cântate de Freddie în film. Regizorii au folosit vocea lui, alături de vocea lui Freddie şi bineînţeles, a lui Rami Malek.





Iniţial, rolul lui Freddie Mercury i-a fost rezervat actorului controversat Sacha Baron Cohen.



Rami Malek a primit rolul deoarece producătorii au apreciat prestaţia lui din serialul Mr. Robot şi au considerat că MANDIBULA actorului seamănă cu cea a lui Freddie Mercury.



O chitară folosită în film este o copie fidelă a celei pe care o foloseşte Brian May, botezată „Red Special”, pe care a construit-o alături de tatăl lui, în anii 1960.

foto: captură youtube