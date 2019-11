În cea de-a doua zi a târgului Gaudeamus 2019, evenimentele programate de edituri încep să se înmulţească. Încă de la festivitatea de deschidere, Ion Caramitru şi Mircea Dinescu, în calitate de co-preşedinţi ai evenimentului au vorbit despre impresia pe care o are un cititor care se poate simţi dezorientat în faţa ofertei editoriale tot mai bogate. Din multitudinea de evenimente ale zilei de joi, MEDIAFAX prezintă şapte momente cu teme care pornesc de la dezbaterea privind interesul cititorilor tineri până la prezentarea unui volum care analizează corupţia prin prisma relaţiei dintre sfera morală şi cea politică şi prin prisma raportului dintre individ şi sistemul de guvernare.

De la ora 14.00, la standul Editurii Muzeului Literaturii Române este programată o discuţie cu elevii pe tema ”Ce mai citesc adolescenţii azi?”. Participă Vasile Ernu şi Nona Ropota.

Meteor Press lansează la ora 17.00 volumul ”Filosofi şi teologi actuali”, de Andrei Marga. Alături de autor participă Cristian Iftode, de la Facultatea de Filosofie din Universitatea Bucureşti, Bedros Horasangian şi Adrian Cioroianu, ambasador Unesco.

”Un scriitor contra dictaturii” este dezbaterea şi lansarea de carte programată de editura Eikon, de la ora 17.30, pornind de la volumul ”Unde am greşit”, de Paul Goma. Participă Radu Boroianu, Liliana Corobca, Christian Crăciun şi Mariana Sipoş. Mariana Sipoş, îngrijitoarea acestei ediţii, este scriitoare, traducătoare, jurnalistă, critic şi istoric literar, diplomat. Îşi începe activitatea de realizator tv odată cu inaugurarea primului post particular de televiziune din România (Tele7abc), în toamna anului 1994. Este realizatoarea primei emisiuni în care românii l-au putut vedea şi auzi pe Paul Goma, în noiembrie 1994. Până atunci, timp de aproape cinci ani de la căderea comunismului, nimănui din televiziunea publică nu i-a trecut prin cap să facă un interviu cu Paul Goma la Paris. Cu prilejul celei mai recente vizite la Paul Goma, în mai 2019, a obţinut pentru Editura Eikon, acordul de a publica volumul ”Unde am greşit?”.

De la ora 18.00 are loc lansarea romanului Orangeboy de Patrice Lawrence, câştigător al Bookseller YA Prize şi Waterstone’s Prize for Older Children's Fiction. Invitate: Cristina Foarfă (jurnalist cultural), Cristina Nacea (traducătoare) şi Dumitriţa Socianu (blogger), la standul editurii Gama.

Tot la 18.00, editura Rao lansează volumul ”România în timpul administraţiei Emil Constantinescu", de Alex Mihai Stoenescu. Prezintă Emil Constantinescu şi Răzvan Theodorescu.

De la 18.30 Meteor Press lansează volumul ”Serviciile secrete chineze. Din vremea lui Mao până în zilele noastre”, de Dan Pavelescu şi Eugen Damian. Invitaţi sunt Cristian Troncotă, Iulian Fota şi Bedros Horasangian.

În intervalul 18.30-20.00 este prezentat volumul „Corupţia ucide?”, coordonat de Oana Zamfirache. La lansare sunt anunţaţic Alec Bălăşescu, Raluca Feher, Şerban Marinescu, Emilian Mihailov, Dorina Pătrunsu, Laurenţiu Ungureanu şi Oana Zamfirache, la standul Curtea Veche Publishing

A XXVI-a ediţie a Târgului de carte Gaudeamus Radio România din Bucureşti se desfăşoară sub semnul aniversării a 30 de ani de la momentul istoric al Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Peste 8.000 mp de standuri care găzduiesc sute de mii de titluri şi aproape 900 de evenimente, lansări şi prezentări de carte, sesiuni de autografe şi dezbateri cu teme ce acoperă un spaţiu vast, de la ficţiune şi suspans până la gastronomie şi poezie, îi aşteaptă pe cei care vor trece pragul târgului de miercuri până duminică.

Ca şi la ediţiile precedente, numeroase categorii de publicau accesul gratuit: preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, bibliotecari, profesionişti din domeniile editorial/educaţional, membrii

uniunilor de scriitori, jurnalişti, pensionari, persoane cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupuri organizate. Pentru vizitatorii care nu se încadrează în aceste categorii, accesul în incintă se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tombola Gaudeamus. Programul de vizitare este zilnic între orele 10.00 şi 20.00.