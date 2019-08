Cunoscutul autor de romane fantasy a vorbit într-un interviu publicat duminică de Observer despre finalul seriei inspirate de cărţile sale şi a insistat că discuţiile create de finalul gândit de realizatorii serialului ”Game of Thrones/ Urzeala tronurilor” nu influenţează în niciun fel ultimele două volume ale poveştii: „Nu schimbă nimic... Nu poţi să mulţumeşti pe toată lumea, aşa că trebuie să te mulţumeşti pe tine”, a explicat scriitorul.

Martin a început să publice seria ”A Song of Ice and Fire/ Cântec de gheaţă şi foc” în 1996, cu ”A game of Thrones”. HBO a lansat serialul inspirat de cartea sa în 2011. Succesul cărţilor şi sezoanelor care au urmat în serial se estimează că i-au adus lui Martin o avere de 65 de milioane de dolari. Dar scriitorul spune că nu e chiar încântat de celebritatea adusă de serial: „Nu cred că [seria TV] a fost foarte bună pentru mine. Chiar ceea ce ar fi trebuit să grăbească lucrurile, de fapt, m-a încetinit. În fiecare zi mă aşez şi scriu şi chiar şi atunci când am o zi bună ... mă simt prost pentru că mă gândesc «Doamne, trebuie să termin cartea. Am scris numai patru pagini când trebuia să scriu 40»”, a mărturisit Martin.

Martin a explicat faptul că ”îi lasă pe fani să aibă teoriile lor” dar că a scăpat acum de reacţiile emoţionale intense pe care serialul le-a generat pe internet. ”M-am ţinut departe de toate astea... unele [teorii] sunt îndreptăţite, altele bat câmpii. Vor vedea când voi termina”, a mărturisit scriitorul.

Celebritatea a venit cu preţul ei spune Martin: „Nu vreau să merg la o petrecere unde se face o coadă fără sfârşit de oameni care vor să facă poze cu mine. Pentru că nu mai are haz cum avea pe vremuri. E muncă”, a arătat autorul ”The Game of Thrones”.

Întrebat ce îi lipseşte din perioada în care încă nu era celebru, Martin s-a destăinuit: ”Nu mai pot să intru într-o librărie şi asta îmi plăcea cel mai tare să fac. Să intru şi să umblu de la raft la raft, să iau o carte, să citesc un pic şi să plec cu o grămadă de volume de care nu auzisem înainte să ajung în magazin. Acum, dacă mă duc la o librărie mă recunoaşte cineva în 10 minute şi se strânge o mulţime în jurul meu. Aşa că ai multe de câştigat dar şi pierzi chestii”.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor". A fost seria cea mai longevivă, produsă şi difuzată de HBO.

Scriitorul George R.R. Martin a început să lucreze la această seria de romane în 1991, primul volum fiind publicat în 1996. Planificată iniţial ca trilogie, seria cuprinde până în prezent cinci romane publicate şi încă două aflate în stadiul de proiect. Romanele din această serie au fost traduse în peste 47 de limbi, inclusiv în română, şi s-au vândut în peste 90 de milioane de exemplare pe plan mondial.

Ultimele două volume din serie, ”The Winds of Winter” şi ”A Dream of Spring” sunt în curs de apariţie, data lansării fiind în continuare un secret.