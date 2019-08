„Azi-noapte, în timp ce lucram pe Uber, am primit un apel să iau o clientă de lângă feribot. La aproximativ 30 de secunde după ce am acceptat cursa, clienta mi-a trimis un mesaj pe aplicaţie: Când ajungi aici, poţi să te prefaci că eşti iubitul meu? Nu ştiam exact la ce se referă aşa că am întrebat-o: Cum mai exact? Apoi ea mi-a spus: Vreau doar să te comporţi ca şi când mă cunoşti şi să nu pară că eşti şoferul meu Uber”.

După ce Gale a primit indicaţiile din partea clientei, a îndepărtat stickerele de Uber de pe maşină şi chiar voia să îşi dea jos şi verigheta, dar nu putea, aşa că s-a hotărât doar să ţină mâna ascunsă.

Se pare că atunci când a ajuns la locaţia respectivă, o femeie şi un bărbat discutau.

De îndată ce i-a văzut maşina, aceasta a strigat: „Bună, baby. Vin imediat”. Pentru ca lucrurile să nu pară ciudate, şi Brandon Gale i-a răspuns: „Minunat, pentru că mor de foame” şi l-a salutat şi pe tipul cu care tânăra vorbea.

Abia când a urcat în maşină, clienta i-a mărturisit de ce l-a rugat să facă acel gest. Se pare că aceasta ieşise în oraş cu un grup de prieteni, iar unul dintre tipi nu voia să o lase în pace chiar dacă ea îi repeta asta, mai ales ţinând cont că se ştia despre el că are un temperament agresiv. Tânara încercase să scape de el prefăcându-se că se îndreaptă către maşina personală, dar bărbatul nu o lăsa în pace. Aşa că aceasta a trebuit să îşi continue povestea pretinzând că şi-a pierdut cheile şi că îşi va chema iubitul să o ducă acasă.

În finalul postării, Brandon Gale a scris: „Asta ar fi trebuit să nu se întâmple niciodată. Bărbaţi, învăţaţi să acceptaţi un nu. Învăţaţi să fiţi responsabili pentru propriile acţiuni. Fii noştrii se uită la voi şi învaţă cum să trateze o femeie”.

Bărbatul a fost considerat un erou pentru gestul salvator pe care l-a făcut pentru clienta lui.