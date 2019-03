Adam şi Chelsea Stipe din Mooresville au declarat că Charlie, golden retrieverul, are ambii ochi înlăturaţi din cauza durerii cauzate de glaucom (n. r. boală a ochiului care produce atrofierea nervului optic şi îngustarea câmpului vizual, ulterior pierderea progresivă a vederii).

„Când se joacă, Maverick îşi dă seama că Charlie pierde uneori jucăria, aşa că Maverick o ridicp şi o pune înapoi în faţa lui pentru relua joaca", a spus Chelsea.

Pozele cu cei doi au devenit virale pe Twitter:

This is Charlie and Maverick. Charlie had his eyes removed due to glaucoma, but then Maverick came along as his little helper. Now they’re doing amazing. Both 14/10 pic.twitter.com/qjkhYLihEO