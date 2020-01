Acesta a povestit pe platforma Reddit cum s-au desfăşurat lucrurile.

„Când am fost la cumpărături am cumpărat şi tampoane ştiind că soţia mea urmează să intre în «perioada minunată a lunii». Credeam că va fi un gest drăguţ. Oricum, atunci când am ajuns acasă şi le-a văzut s-a supărat şi mi-am spus că sunt ciudat că am făcut asta fără ca ea să mă anunţe.

Un bărbat n-ar trebui să facă treaba asta cum cum? Nu am făcut asta şi prentru celelalte iubite ale mele pentru că nu am mai locuit împreună cu partenera de opt ani”.

Persoanele, în principal femei, care i-au răspuns la postare, şi-au arătat aprecierea faţă de gestul lui.

„Ce naiba? eu aş fi foarte recunoscătoare. Mai ales că sunt tipul de faţă care îşi cumpără pe ultima sută de metri tampoane. Nu pot să înceţeleg de ce gestul lui ar fi ciudat”, a scris o utilizatoare a platformei Reddit.

„Ţinând cont să sunt femeie, aş fi foarte surprinsă şi recunoscătoare pentru gestul ăsta”, a scris altă femeie.

„Meriţi o paradă, o medalie de onoare sau un premiu pentru pace”, şi-a arătat aprecierea una dintre femeile care au comentat la postarea bărbatului.