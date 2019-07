Un pui de cintezoi rănit a fost trimis la un centru veterinar, cu un „Uber”, de către mai mulţi binefăcători în stare de ebrietate, care nu puteau conduce şi au preferat această metodă, scrie geek.com.



În data de 29 iunie, prietenii au descoperit pasărea în timp ce consumau alcool în Utah. Grupul a declarat pentru Fox 13 Salt Lake City News că puiul a căzut dintr-un copac şi avea nevoie urgentă de ajutor specializat.



„Beam şi noi un pahar când ne-am trezit cu pasărea căzând din cer”, a povestit Tom Crowley, unul dintre cei implicaţi în salvarea cintezoiului „orfan”. „La început am glumit: „Hei, hai să chemăm un Uber!” „Apoi chiar am făcut-o şi am plătit cursa”.



Crowley a spus că primul şofer Uber chemat la faţa locului a anulat cursa, după ce a auzit că este vorba de transportul unei păsări bolnave, dar al doilea, Christy Guynn, a acceptat misiunea de a duce necuvântătoarea la spitalul din Ogden, Utah.



„Dacă plătiţi, vă ajut cu mare plăcere”, a spus Guynn.



A trecut o jumătate de oră şi pasărea rănită era deja la veterinar, unde a primit ajutor. „Credeam că am văzut totul, dar acest gest ne dovedeşte contrariul”, au spus medicii veterinari.



Potrivit lui Dalyn Marthaler, directorul clinicii veterinare, pasărea, care a primit numele „Petey”, se recuperează bine şi va fi eliberată în sălbăticie în câteva săptămâni.