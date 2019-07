Femeia, a cărei identitate nu a fost descoperită, a călătorit alături de bebeluşul ei Junwoo pe ruta Seul, Coreea de Sud - San Francisco, Statele Unite ale Americii.

Un pasager de la bord a postat pe o reţea de socializare poze cu punguţele de dulciuri pe care mămica le-a împărţit în avion. Acestea conţineau şi dopuri de urechi împreună cu un mesaj emoţionant.

„Bună, eu sunt Junwoo şi am 4 luni. Astăzi merg în S.U.A. cu mămica şi bunica mea pentru a-mi vedea mătuşa. Sunt puţin emoţionant pentru că este primul meu zbor ceea ce înseamnă s-ar putea să plâng sau să fac ceva zgomot. Încerc să fiu liniştit, deşi nu pot promite nimic. Aşa că mămica mea a pregătit o punguţă cu dulciuri pentru tine. Are şi dopuri de urechi. Te rog, foloseşte-le dacă încep să fac gălăgie. Călătorie plăcută. Mulţumesc.”, scria pe biletul din fiecare punguţă, relatează The Sun.

Postarea bărbatului a devenit virală rapid pe Facebook, iar oamenii nu s-au abţinut să comenteze: „Ce idee minunată!”.

Iar o mămică a scris că: „Doar faptul că ai reuşit să faci 200 de punguţe având grijă de un bebeluş este foarte impresionant!”.

Un altul a comentat că: „Asta este trist. Nu era nevoie să facă un asemenea gest. Noi, oamenii, ar trebui să o înţelegem”.

Foto: Facebook / Dave Corona