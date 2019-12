Femeia se afla pe traseul unei curse de 10 kilometri în Savannah, Georgia şi transmitea live pentru canalul de ştiri WSAV, când unul dintre alergători s-a apropiat de ea şi a pălmuit-o în trecere.

În filmare, Bozarjian se arată vizibil şocată de incident, pe care l-a descris ulterior în cuvinte aspre. „Mă adresez celui care m-a lovit peste fund azi dimineaţă: ai reuşit să mă agresezi, să mă tratezi ca pe un obiect şi să mă faci de râs live, la TV.” Aceasta a adăugat revoltată că „Nicio femeie nu ar trebui să treacă prin aşa ceva vreodată.”

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn