Un bărbat a relatat pentru The Sun cum a ajuns să se îndrăgostească de soacra lui.

„Soacra mea a venit să locuiască cu mine şi soţia mea după ce s-a despărţit de concubinul ei. Ea are 49 de ani şi mi s-a părut mereu atractivă. De curând am văzut-o în ipostaze intime”, şi-a început povestea bărbatul.

„Soţia mea are 26 de ani, iar eu am 27. Suntem căsătoriţi de şapte ani şi avem împreună un fiu în vârstă de patru ani.

Anul trecut, eu, soţia şi copilul trebuia să mergem un într-un weekend la un parc acvatic. În ultimul minut m-au sunat de la serviciu că trebuie să merg acolo, aşa că soţia mea a plecat cu fiul nostru pentru două zile, iar eu am rămas acasă cu soacra mea.

Am ajuns devreme acasă sâmbătă şi am auzit zgomote din dormitorul soacrei. Avea uşa deschisă aşa că am văzut-o făcând sex cu un bărbat mai tânăr decât ea.

Nu m-au observat aşa că i-am privit preţ de câteva minute.

De atunci am avut o fantezie cu ea. Şi de fiecare dată când am avut ocazia am tras cu ochiul când era în ipostaze indecente: la duş, sau în dormitor. Acum trei luni soţia mea a mers cu băiatul nostru în vizită la fratele ei. Nu m-am dus cu ei, aşa că am stat cu soacra mea acasă în weekend.

Am băut ceva împreună cu soacra mea vineri seară, m-am îmbătat şi am început să flirtez cu ea. I-am mărturisit că am văzut-o făcând sex cu un bărbat mai tânăr. Atunci mi s-a părut stânjenită şi a plecat în camera ei. După 10 minute a coborât pe scări într-o lenjerie sexy. S-a apropiat de mine şi a început să mă sărute. Am făcut sex. A fost cea mai bună experienţă sexuală din viaţa mea. Apoi am stabilit că ceea ce am făcut este greşit. Dar acum sunt năucit. Îmi iubesc soţia dar nu am simţit niciodată alături de ea, ceea ce am simţit cu mama ei”, a povestit bărbatul oentru The Sun.