„Gheara” unui buldozer, abandonată într-o pădure din Cernobîl, a fost folosită la debarasarea grafitului, spun experţii, citaţi de mirror.co.uk.



Utilajul este atât de radioactiv încât o singură atingere poate ucide o persoană, chiar şi la 33 de ani de la producerea dezastrului nuclear.



Rob Maxwell, un expert în radiaţii, a descoperit „gheara radioactivă” în timpul unui tur turistic al Pripyatului, oraşul evacuat din Ucraina.



„Este cu potenţial mortal”, a spus acesta.



„Există multe lucruri în această zonă care, atinse mai mult timp, te vor ucide cu siguranţă, dar „gheara” este cel mai periculos, deoarece nu este ancorată şi nici inaccesibilă, precum restul pericolelor nucleare”.



„Gheara” ruginită a fost folosită la îndepărtarea grafitului ultra-radioactiv din miezul distrus al centralei nucleare, în urma dezastrului din 26 aprilie 2019.



Maxwell a mai povestit: „Am pus mâna în interior deoarece am vrut să citesc radiaţiile cu instrumentul Geiger. Era îngrijorat? Da, dar sunt îngrijorat mereu. Ghidul îmi tot spunea: „Să n-o atingi, să N-O atingi!” Aşa că am pus mâna repede şi am scos-o. Nu a fost simplu să citesc, deoarece Geiger-ul urca foarte rapid şi, din cauza faptului că este o citire digitală, de fiecare dată când făceam o fotografie eram între valori şi îmi apărea un ecran negru”.



O doză letală de radiaţii este estimată la 10.000.000 microsieverţi. Dezastrul de la Cernobîl - aşa cum a fost descris în miniseria Sky - a eliberat o cantitate de radiaţii de 100 de ori mai mare decât bombele atomice lansate de SUA asupra oraşelor japoneze Nagasaki şi Hiroshima.



Cel puţin 31 de oameni au murit în accidentul nuclear şi mii au decedat ulterior, din cauza expunerii la radiaţii şi a cancerului la tiroidă.



În 2011, Ucraina a deschis Cernobîlul pentru turişti. Serghei Ivanciuk, proprietarul firmei de turism SoloEast, a avut anul trecut 12.000 de turişti: „Excursiile în Ucraina s-au ieftinit. Tot mai puţini oameni sunt interesaţi de religie, dar avem bere ieftină şi Cernobîlul”.