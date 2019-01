Un film "road trip" a cărui acţiune are loc în anii 1960, într-o Americă segregată, "Green Book" a primit premiile Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, cel mai bun actor într-un rol secundar (Mahershala Ali) şi cel mai bun scenariu, semnat de Nick Vallelonga, Brian Currie şi Peter Farrelly.

Marele câştigător de anul trecut la Festivalul de la Veneţia, lungmetrajul semi-autobiografic în alb şi negru "Roma", a primit două premii Globul de Aur, pentru cel mai bun film străin şi cea mai bună regie, semnată de Alfonso Cuaron.

Una dintre cele mai lăudate producţii de gen ale platformei Netflix, filmul este o odă adusă oraşului natal al lui Cuaron, Ciudad de Mexico, prezentat la începuturile anilor 1970, despre care cineastul a declarat că este "incredibil de plin de semnificaţii" pentru el.

Un alt mare câştigător al galei Globurilor de Aur 2019 a fost biografia muzicală "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, care a primit premiul pentru cel mai bun film dramă şi cel mai bun actor într-un rol principal într-o dramă, Rami Malek.

"Bohemian Rhapsody" a devenit, în decembrie 2018, filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie, după ce a depăşit pragul de 600 de milioane de dolari, la mai puţin de două luni de la lansare. Producţia care urmăreşte cariera trupei britanice Queen a fost lansată pe 18 octombrie 2018, având parte de cronici amestecate, dar a fost lăudată interpretarea lui Rami Malek în rolul lui Freddie Mercury.

Comedia neagră "Vice", de Adam McKay - o abordare extrem de critică a ascensiunii la putere a fostului vicepreşedinte american Dick Cheney -, care conducea în topul nominalizărilor, cu şase, a primit un singur Glob De Aur, atribuit lui Christian Bale. Actorul i-a mulţumit în discursul său lui "Satan", care i-a fost o sursă de inspiraţie pentru rolul lui Dick Cheney.

Christian Bale made sure to thank Satan during his #GoldenGlobes acceptance speech: pic.twitter.com/DU3cq1cKUf — Vulture (@vulture) January 7, 2019

Remake-ul "A Star is Born", de Bradley Cooper, cu Lady Gaga, şi comedia istorică britanică "The Favourite", care fuseseră nominalizate în cinci categorii, au primit doar câte un Glob de Aur, pentru cel mai bun cântec, respectiv cea mai bună actriţă într-o comedie, Olivia Colman.

În categoriile dedicate televiziunii, marile câştigătoare au fost producţia FX "Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", recompensată cu două trofee, pentru cea mai bună miniserie TV şi cel mai bun actor (Darren Criss), şi "The Kominsky Method", o serie online creată de Chuck Lorre şi difuzată pe Netflix, care a primit premiile pentru cel mai bun serial de comedie şi cel mai bun actor, Michael Douglas.

Producţia de spionaj "The Americans" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă.

Tul, paiete şi rochii de bal au strălucit pe covorul roşu

Vedete ale micului şi marelui ecran au păşit pe covorul roşu într-un mix eclectic de ţinute semnate de designeri de top.

Printre tendinţele care s-au remarcat pe covorul roşu s-au numărat tulul, adoptat de Kiki Layne, în roz aproape transparent de la Dior Haute Couture, Lili Reinhart şi Constance Wu, şi paietele - oricând binevenite în astfel de ocazii - purtate cu eleganţă de vedete precum Regina King (Alberta Ferretti), Nicole Kidman (Michael Kors) şi Thandie Newton (Michael Kors).

Lady Gaga s-a făcut remarcată şi de data aceasta, cu o rochie din mătase albastră şi o nuanţă la fel de bleu a părului. Ţinuta, de la Valentino Haute Couture, avea o fustă şi mâneci extrem de voluminoase, pentru un aspect dramatic, demn de o stea. Actriţa a fost, de altfel, nominalizată la Globurile de Aur pentru rolul din filmul "S-a născut o stea/ A Star is Born".

O rochie cu o fustă pe jumătate de amplă, comparativ cu cea a lui Gaga, tot de la Valentino, a fost purtată de actriţa Gemma Chan, care a ales însă un albastru mai închis pentru gală.

Please, I want Gemma Chan's dress. 🎀🔥 I guess bows are IN tonight?! #goldenglobes pic.twitter.com/yEXs69dCgj — DV (@takematchpoints) January 7, 2019

Actriţa canadiană Sandra Oh, una dintre gazdele evenimentului, alături de actorul Andy Samberg, s-a numărat printre cele mai elegante vedete, cu o rochie de la casa Versace.

Chrissy Metz a strălucit într-o ţinută roşie cu mâneci decorate de la Tanya Taylor.

Chrissy Metz wears an all red dress with a matching lip. See more #GoldenGlobes looks here: https://t.co/shuCNzH1vu pic.twitter.com/Lc1IFATCeN — Mamamia (@Mamamia) January 7, 2019

De asemenea, Lupita Nyong'o s-a remarcat cu o ţinută albastru electric cu mărgele de la Calvin Klein by Appointment.

Nu în ultimul rând, multe vedete au optat anul acesta pentru corsete îndrăzneţe, topuri transparente şi braţe dezgolite.

Astfel, Emily Blunt a ales o rochie încrustată cu pietre preţioase de la Alexander McQueen.

Emily Blunt’s McQueen dress won the Golden Globes. pic.twitter.com/C13Zs2PPDq — Sara Mc (@sara_mcalpine) January 7, 2019

Allison Brie a strălucit într-o ţinută de prinţesă bleu deschis, cu un decolteu adânc, de la Vera Wang.

Allison Brie, Glow--THIS. THIS is how the red carpet is done. Great dress and accessories, hair up, PERFECTION. #DenisePolice pic.twitter.com/3CSDCWFLNu — Denise Yoo Gee (@MadsLovah) January 7, 2018

Yalitza Aparicio a purtat o ţinută cu bretele argintie de la Miu Miu.

Iar Heidi Klum a ales pentru acest eveniment o rochie de bal de la Monique Lhuillier, decorată în partea inferioară cu flori.

Din păcate, potrivit presei de specialitate, Anne Hathaway, de obicei impecabilă, s-a numărat printre vedetele cel mai prost îmbrăcate pe covorul roşu de la gala Globul de Aur de anul acesta, cu o rochie cu imprimeu leopard de la Elie Saab.

Iar în aceeaşi categorie "aşa nu" au mai fost incluse şi ţinutele purtate de vedete de obicei foarte elegante, precum Kate Mara (Moschino), Julianne Moore (Givenchy), Darren Criss (Dior), Timothée Chalamet (Louis Vuitton) şi Amber Heard (Monique Lhuillier).

Cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, şi a fost prezentată de Sandra Oh, recompensată, de altfel, în timpul prestigiosului eveniment, cu premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, pentru interpretarea din "Killing Eve", şi de actorul american Andy Samberg.

Gala Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) a dat startul sezonului marilor premii din cetatea filmului americană de anul acesta, care va culmina cu decernarea Oscarurilor, pe 24 februarie.

Anul trecut, gala Globurilor de Aur a celebrat lupta împotriva abuzurilor sexuale la Hollywood şi nu numai, după valul de şoc provocat de "scandalul Harvey Weinstein", premiile fiind atribuite unor producţii TV şi filme ce au prezentat personaje feminine puternice. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a condus în topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, în timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din şase nominalizări.