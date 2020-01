Cinci lucruri de urmărit la ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur:

- Martin Scorsese ar putea stabili un record

Veteranul Martin Scorsese este nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun regizor, pentru "Irlandezul: Asasinu mafiei/ The Irishman", şi a câştigat acest trofeu de trei ori, pentru "Bandele din New York/ Gangs of New York" (2003), "Cârtiţa/ The Departed" (2007) şi "Hugo" (2012). Dacă va câştiga anul acesta, îl va egala pe Elia Kazan, care este în prezent regizorul cu cele mai multe Globuri de Aur câştigate. Kazan a fost premiat pentru lungmetrajele "Gentleman's Agreement" (1947), "Pe chei/ On the Waterfront (1954), "Păpuşica/ Baby Doll" (1956) şi "America America", în 1964.

- Regizoarele, încă ignorate de industrie

Barbra Streisand este singura femeie care a primit un Glob de Aur pentru regie, pentru "Yentl", în 1984.

Anul acesta, nominalizaţii categoriei sunt toţi bărbaţi: Bong Joon Ho, "Parasite", Sam Mendes, "1917", Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood", Martin Scorsese, "The Irishman", Todd Phillips, "Joker".

- Awkwafina ar putea face istorie

Awkwafina este considerată favorită la premiul pentru cea mai bună actriţă într-o comedie, pentru rolul din "The Farewell". Dacă va câştiga, ea va deveni prima actriţă de origine asiatică ce obţine Globul de Aur în această categorie.

- Serviciile de streaming domină gala din 2020

"The Morning Show", produs de serviciul de streaming al Apple, a obţinut trei nominalizări la Globul de Aur, pentru starurile sale Jennifer Aniston şi Reese Witherspon şi pentru cel mai bun serial dramă.

Dar Netflix este cel care domină nominalizările de anul acesta, cu 34, dintre care 17 pentru lungmetraje.

- Ricky Gervais se întoarce

Controversatul actor de comedie britanic Ricky Gervais va fi, pentru a cincea oară, gazda galei, care va fi difuzată live de televiziunea NBC. Gervais a mai prezentat gala din 2010 până în 2012 şi în 2016.

Opt detalii insolite sau mai puţin ştiute despre gala Globurilor de Aur:

- Înfiinţate în 1944, premiile au fost decernate în primii 14 ani de jurnalişti membri ai Hollywood Foreign Correspondents Association, precursoare a HFPA.

Frank Sinatra, Dean Martin şi Sammy Davis Jr au fost maeştri de ceremonie surpriză la gala din 1958 şi au fost invitaţi ca gazde oficiale în următorul an, pentru că show-ul lor a fost unul foarte atractiv.

Din 1958 şi până în 1963, gala a fost difuzată doar în Los Angeles, devenind un eveniment televizat la nivel naţional în 1964.

- Premiile sunt acordate doar în categorii artistice.

Spre deosebire de Academia de film americană (Academy of Motion Picture, Arts and Sciences), organizatoarea galei Oscar, HPFA nu oferă premii în categoriile tehnice, ci doar în cele artistice (actori, regizori, scenarişti, producători).

25 de premii vor fi decernate duminică seară, 14 categorii fiind dedicate filmului şi 11, televiziunii.

- Recorduri: Meryl Streep deţine recordul pentru cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur, 32. A câştigat de nouă ori, inclusiv trofeul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră, la egalitate cu Barbra Streisand (inclusiv premii non-competitive).

Cel mai tânăr câştigător este Ricky Schroder, recompensat, la vârsta de 9 ani, cu un Glob de Aur pentru rolul din "The Champ".

Cel mai bătrân câştigător este Ennio Morricone, care a câştigat un Glob de Aur la vârsta de 87 de ani, pentru coloana sonoră a filmului "The Hateful Eight".

- "Cei cinci mari"

"Zbor deasupra unui cuib de cuci/ One Flew Over the Cuckoo's Nest" a fost primul lungmetraj care a câştigat premii în toate cele cinci mari categorii - "cel mai bun film", "cel mai bun actor", "cea mai bună actriţă", "cel mai bun regizor", "cel mai bun scenariu". Se întâmpla în 1975, iar filmul a primit în total şase Globuri de Aur.

A fost singurul film care a câştigat toate cele cinci mari premii până în 2017, când "La La Land" a câştigat un număr record de şapte Globuri de Aur.

"Cui îi e frică de Virginia Woolf?/ Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1967) şi "Naşul III/ The Godfather, Part III" (1991) au primit fiecare câte şapte nominalizări, dar nu au câştigat niciun premiu.

- Premiul pentru întreaga carieră

The Cecil B. DeMille Award pentru întreaga carieră i-a fost înmânat prima dată, în 1952, chiar cineastului Cecil B. DeMille. Printre câştigătorii ulteriori s-au numărat Walt Disney, Judy Garland, Sidney Poitier şi Jodie Foster.

De anul trecut, premiul este acordat pentru cariera în cinema, iar câştigătorul de anul acesta este actorul Tom Hanks.

Tot anul trecut, organizatorii galei Globurilor de Aur au acordat prima ediţie a Carol Burnett Award, un premiu care recompensează excelenţa în televiziune. Primul câştigător al acestui premiu a fost chiar actriţa Carol Burnett, în vârstă de 86 de ani, iar, anul acesta, cea care va fi onorată este Ellen DeGeneres.

- Contestatari

Marlon Brando a refuzat premiul pentru rolul din "Naşul/ The Godfather", în 1973, în semn de protest faţă de războiul din Vietnam. Două luni mai târziu, a refuzat şi premiul Oscar, din cauza modului în care erau trataţi nativii americani în industria filmului.

Producătorii lungmetrajului "Z" au refuzat Globul de Aur pentru cea mai bună peliculă străină în 1970, pentru că au considerat că trebuia nominalizat în categoria "cel mai bun film".

- Trofeul

Producerea statuetei placate cu aur de 24 de carate costă aproximativ 800 de dolari. Trofeul are o înălţime de 27,3 centimetri şi cântăreşte 2,5 kilograme.

După 2008 a fost îmbunătăţită şi a primit o cutie de prezentare din marmură.

- Meniul

Un meniu exclusiv vegetarian va fi servit la gala Globurilor de Aur 2020, a anunţat Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, organizatoarea evenimentului, care doreşte să atragă astfel atenţia privind impactul avut de risipa alimentară asupra mediului. Preparatul principal va fi un risotto cu ciuperci sălbatice, însoţit de varză de Bruxelles şi morcovi la cuptor, iar ca aperitiv va fi servită o supă rece de sfeclă galbenă, cu amaranth şi hasmaţuchi. La desert este programată versiunea vegetariană a prăjiturii Opera - preparată în mod clasic din straturi de pandişpan înmuiate în sirop de cafea, ganaş, cremă de unt cu aromă de cafea şi glazură de ciocolată. Oaspeţii se vor hidrata cu apă natural alcalină livrată dintr-o sursă sustenabilă, îmbuteliată în ambalaje din sticlă.